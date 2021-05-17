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    • Spor
    • 17.05.2021 10:21
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    • 17.05.2021 10:22
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    Türkiye Kupası İzmir'de sahibini bulacak! Şampiyon olan Beşiktaş ikinci kupa için Antalyaspor karşısında

    Bu sezon 59. kez düzenlenen 'nın finalinde ile Beşiktaş yarın İzmir'de karşılaşacak. 'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşamak isterken Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

    AA
    Sergen Yalçın'ın gözü ikinci kupada!

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak.


    BEŞİKTAŞ İKİNCİ KUPA İÇİN SAHADA
    Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

    Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

        İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

        Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

        Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

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