Fenerbahçe'de bomba Mesut Özil iddiası! ABD seçeneği masada

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maç Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle tamamlanırken Kanarya ligi Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamladı. Hüsranla sonuçlanan sezon sonrası Fenerbahçe'de birçok oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken yanıt bekleyen birçok soru var.
MESUT ÖZİL TAKIMDA MUTSUZ MU?
Sezonun transferi Mesut Özil'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği de dedikodular arasında. Hatta yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.
KİRALIK OYUNCULARIN DURUMU NE OLACAK?
Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.