Fenerbahçe'de bomba Mesut Özil iddiası! ABD seçeneği masada

MEVCUT İSİMLER İLE DEVAM MI?

Hürriyet'in haberine göre, sezon başında transfer edilen Gökhan Gönül'den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci Harun Tekin'in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da Caner, Novak, Sadık ile düşünülen planlar da merak ediliyor.









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