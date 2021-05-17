Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.05.2021 09:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 09:21
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de bomba Mesut Özil iddiası! ABD seçeneği masada

    Hüsranla sonuçlanan sezon sonrası Fenerbahçe'de birçok oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken yanıt bekleyen birçok soru var. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yaşanan sportif başarısızlıktan mutsuz olduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği iddia edildi.

    Kanarya'da bomba Mesut Özil iddiası!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maç Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle tamamlanırken Kanarya ligi Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamladı. Hüsranla sonuçlanan sezon sonrası Fenerbahçe'de birçok oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken yanıt bekleyen birçok soru var.


    MESUT ÖZİL TAKIMDA MUTSUZ MU?
    Sezonun transferi Mesut Özil'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği de dedikodular arasında. Hatta yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.


    KİRALIK OYUNCULARIN DURUMU NE OLACAK?
    Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.

        DEV KONTRATLAR NASIL GiDECEK?
        Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.

        MEVCUT İSİMLER İLE DEVAM MI?
        Hürriyet'in haberine göre, sezon başında transfer edilen Gökhan Gönül'den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci Harun Tekin'in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da Caner, Novak, Sadık ile düşünülen planlar da merak ediliyor.



        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan dünyaya KKTC mesajı
        Haberler Spor Fenerbahçe'de bomba Mesut Özil iddiası! ABD seçeneği masada