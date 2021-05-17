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    'de şampiyon oldu: Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından mutluluklarını dile getirdi

    Bu yıl nefeslerin tutulduğu 'de şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar sezonun son haftasında 'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından mutluluklarını dile getirdi. , , , , , , ve gibi birçok Beşiktaş taraftarı ünlü isim, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla şampiyonluğu kutladı.

    Kartallar uçtu!

    Bu yıl nefeslerin tutulduğu Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından mutluluklarını dile getirdi. Hülya Avşar, Hakan Altun, Demet Akalın, Aynur Aydın, Gökhan Tepe, Esra Erol, Irmak Ünal ve Begüm Kütük gibi birçok Beşiktaş taraftarı ünlü isim, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla şampiyonluğu kutladı.

    Şarkıcı Aynur Aydın, siyah-beyaz kedisiyle bu renkli poza imza attı.

    Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, oğlu Denizhan'la birlikte formaları giyip bu pozu verdi.

        Oyuncu Irmak Ünal, heyecanlı maç sonunda evinde çocuklarıyla şimpuyonluğu kutladı.

        Başarılı sunucu Esra Erol da şampiyonluğu kutladı.

        Maraşlı dizisinin sevilen oyuncusu Burak Deniz, set çıkışı görüntülendi. Deniz "Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş şampiyon oldu. Tebrik ederim" dedi.
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            Haberler Saklambaç Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oldu: Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından mutluluklarını dile getirdi