Bu yıl nefeslerin tutulduğu Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından mutluluklarını dile getirdi. Hülya Avşar, Hakan Altun, Demet Akalın, Aynur Aydın, Gökhan Tepe, Esra Erol, Irmak Ünal ve Begüm Kütük gibi birçok Beşiktaş taraftarı ünlü isim, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla şampiyonluğu kutladı.