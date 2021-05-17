Yarın akşam Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TFF tarafından daha önce seyircili oynanacağı açıklanan dev maça, taraftar alınmayacağı duyuruldu.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ KUPA İÇİN SAHADA
Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.
Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.