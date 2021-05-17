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    • Spor
    • 17.05.2021 11:42
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    • 17.05.2021 11:46
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    SON DAKİKA! 'den Türkiye Kupası finali için flaş seyirci kararı! Antalya - maçına seyirci alınacak mı?

    Son dakika haberine göre yarın akşam Türkiye Kupası finalinde Antalya ile , İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. tarafından daha önce seyircili oynanacağı açıklanan dev maça, taraftar alınmayacağı duyuruldu.

    TFF'den Türkiye Kupası finali için flaş seyirci kararı

    Yarın akşam Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TFF tarafından daha önce seyircili oynanacağı açıklanan dev maça, taraftar alınmayacağı duyuruldu.


    BEŞİKTAŞ İKİNCİ KUPA İÇİN SAHADA
    Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

    Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

        İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

        Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

        Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

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        Haberler Spor SON DAKİKA! TFF'den Türkiye Kupası finali için flaş seyirci kararı! Antalyaspor - Beşiktaş maçına seyirci alınacak mı?