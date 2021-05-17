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    'ta yine ’la şampiyonluk geldi! Efsane bir kez daha iş başında

    ’de 2020- 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ’ta çok büyük bir coşku yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımda hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde eden ilk isim olan tam anlamıyla sezona imzasını attı. 2003 yılında ağlarına bıraktığı golle Beşiktaş’a 100. yılında şampiyonluğu getiren Yalçın bu kez teknik adamlık koltuğunda klasını gösterdi.

    10'un imzası

    Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta çok büyük bir coşku yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımda hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde eden ilk isim olan Sergen Yalçın tam anlamıyla sezona imzasını attı.

    2003 yılında Galatasaray ağlarına bıraktığı golle Beşiktaş'a 100. yılında şampiyonluğu getiren Yalçın bu kez teknik adamlık koltuğunda klasını gösterdi.

    ŞİKAYET ETMEDİ, İŞİNE ODAKLANDI
    Rakiplerinden çok daha dar bir kadroyla mücadele eden, çok da az transfer yapabilen başarılı hoca hiçbir zaman bundan şikayet etmedi. Sadece elindeki malzemeye odaklanarak her futbolcusundan maksimum düzeyde verim aldı. Bazen stopersiz, bazen forvetsiz kaldı ama her zaman bir çıkış yolu bulmayı başardı.

        KRİZ ANLARINI ÇOK İYİ YÖNETTİ


        Kriz anlarında müthiş bir liderlik örneği ortaya koydu. Verdiği mesajlarla hem takımına hem de camiasına güven aşıladı. Sivasspor beraberliği sonrası herkes büyük moral bozukluğu yaşarken, "Kimse heveslenmesin biz şampiyon olacağız" dedi. Karagümrük şokunun ardından takımını çok çabuk ayağa kaldırdı.

        DÖVMESİNİN HAKKINI VERDİ!


            Futbolcuları ile ilişkisi mükemmeldi. Onlarla abi-kardeş diyoloğu kurdu ama disiplinden de asla taviz vermedi. Gençlere güvendi. Ersin'e, Utku'ya kaleyi teslim etti, Rıdvan'ı hiç tereddüt etmeden oynattı. Kolundaki "Ben bir efsaneyim" dövmesinin" hakkını verdi ve taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

            21 YIL SONRA EN İYİSİ OLDU
            Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında 58 lig maçına çıkarken 2.09 puan ortalaması yakaladı. 2000'de 2.29 ortalaması tutturan Briegel'den sonra en yüksek ortalamaya sahip oldu.

            AVERAJ REKORU
            Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı ligi artı 45 averajla tamamladı. Son olarak yine 2000'de Briegel'in takımı artı 47 averaj yapmıştı.

                SERGEN YALÇIN'I BEN ÖNERDİM
                Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucesu, yönetimin geçen yıl Sergen Yalçın'dan önce kendisine teklif yaptığını söyledi. Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'a öneren ismin kendisi olduğunu belirten Rumen hoca, "Sergen Yalçın'ın başarısından, şampiyonluğundan çok mutlu oldum. Benim sayemde Beşiktaş'ta. Çünkü onun Beşiktaş'a gelmesi için Ahmet Nur Çebi'ye ısrar ettim" ifadelerini kullandı.
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