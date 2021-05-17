Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta çok büyük bir coşku yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımda hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde eden ilk isim olan Sergen Yalçın tam anlamıyla sezona imzasını attı.
2003 yılında Galatasaray ağlarına bıraktığı golle Beşiktaş'a 100. yılında şampiyonluğu getiren Yalçın bu kez teknik adamlık koltuğunda klasını gösterdi.
ŞİKAYET ETMEDİ, İŞİNE ODAKLANDI
Rakiplerinden çok daha dar bir kadroyla mücadele eden, çok da az transfer yapabilen başarılı hoca hiçbir zaman bundan şikayet etmedi. Sadece elindeki malzemeye odaklanarak her futbolcusundan maksimum düzeyde verim aldı. Bazen stopersiz, bazen forvetsiz kaldı ama her zaman bir çıkış yolu bulmayı başardı.