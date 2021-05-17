ŞİKAYET ETMEDİ, İŞİNE ODAKLANDI

Rakiplerinden çok daha dar bir kadroyla mücadele eden, çok da az transfer yapabilen başarılı hoca hiçbir zaman bundan şikayet etmedi. Sadece elindeki malzemeye odaklanarak her futbolcusundan maksimum düzeyde verim aldı. Bazen stopersiz, bazen forvetsiz kaldı ama her zaman bir çıkış yolu bulmayı başardı.