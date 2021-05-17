Spor Toto Süper Lig'in 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamalayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle ligin son haftalarında forma giyemeyen yıldız futbolcu 30 maça çıkmadığı için sözleşmesi de uzamamıştı. Kamerunlu golcü kontratıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İŞTE ABOUBAKAR'IN AÇIKLAMASI:
"Beşiktaş'a yeniden getirdikleri için başkana teşekkür ediyorum. Hayat felsefemde sürekli kendime hedefler koyuyorum. Oğluma iyi bir baba olmak isterim. Hedefimiz vardı. Futbolcu bireysel bir sporcu. Bireysel olarak bütün futbolcular kendi üzerimize düşeni yaptık. Çok fazla etken var. Aşçısından, yönetimine kadar. Herkesin şampiyonluktaki büyük payı var.
"ODAMA GİDİP DUA ETTİM"
Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odama gidip dua ettim. Biz şampiyon olmadan lig bitmeyeceğine inanıyordum ve şampiyon olduk. Beşiktaş bizim için çok özel kulüp. Avrupa bazında ilk şampiyon olduğum kulüp. Zor bir sözleşme kabul ettim. Hedefim vardı, şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor. İnancımla birlikte bir şeyler başardığımı düşünüyorum. Buraya insanları mutlu etmeye geldim.