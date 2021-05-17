"30 MAÇ OYNAMA ZORUNLULUĞU MADDESİNİ BEN BİLE BİLMİYORDUM"

Milli Takım'da sakatlandım. Ön eleme maçında son 3 dakika kala sakatlandım. MR'da 6 mmlik açık olduğu görüldü. İstanbul'da da doktorlar aynı şeyi gördü. 4 hafta süreden bahsediliyordu. 30 maç oynama zorunluluğu maddesini ben bile bilmiyordum. Ondan sonra öğrendim. Herkes konuşmaya başladı. Takım da şampiyonluğa gidiyor. Fedekarlık yapmak istedim. Sakatken maça çıktım. Vida bir topu atıyor, bacağımda bir şey hissediyorum, sesler geliyor. İlk yarı sonunda çıktım, İstanbul'a döndüm. Yeniden kanama ödem olduğu söylendi. Her hafta MR'a giriyorum. Benim aklımda kötü bir şey yok. Bir-iki hafta daha bekleseydik, bugün bunları konuşmuyor olurduk. Kesinlikle burada kalmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Ama kulübümün menajeriyle konuşması lazım.