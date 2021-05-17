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    • Spor
    • 17.05.2021 13:27
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    • 17.05.2021 13:36
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    'ın golcüsü 'dan flaş sözleşme açıklaması

    Süper Lig'de sezonun en büyüğü olıurken, siyah-beyazlı ekipte 'ın durumu da merak konusu oldu. Ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü, sözleşme durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'dan flaş sözleşme açıklaması

    Spor Toto Süper Lig'in 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamalayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle ligin son haftalarında forma giyemeyen yıldız futbolcu 30 maça çıkmadığı için sözleşmesi de uzamamıştı. Kamerunlu golcü kontratıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

    İŞTE ABOUBAKAR'IN AÇIKLAMASI:
    "Beşiktaş'a yeniden getirdikleri için başkana teşekkür ediyorum. Hayat felsefemde sürekli kendime hedefler koyuyorum. Oğluma iyi bir baba olmak isterim. Hedefimiz vardı. Futbolcu bireysel bir sporcu. Bireysel olarak bütün futbolcular kendi üzerimize düşeni yaptık. Çok fazla etken var. Aşçısından, yönetimine kadar. Herkesin şampiyonluktaki büyük payı var.

    "ODAMA GİDİP DUA ETTİM"
    Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odama gidip dua ettim. Biz şampiyon olmadan lig bitmeyeceğine inanıyordum ve şampiyon olduk. Beşiktaş bizim için çok özel kulüp. Avrupa bazında ilk şampiyon olduğum kulüp. Zor bir sözleşme kabul ettim. Hedefim vardı, şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor. İnancımla birlikte bir şeyler başardığımı düşünüyorum. Buraya insanları mutlu etmeye geldim.

        "ŞAMPİYONLUKTA ÇOK KİŞİNİN EMEĞİ VAR"
        Sergen Yalçın takıma enerjisini yansıttı. Şampiyonlukta çok kişinin emeği var. Kaybettiğimiz maçtan sonra Rosier ağladı. Çok fazla ufak detay var. Deplasmanda yaptığımız maçta asisti ben yaptım, Atiba gol attı. Benim için gollerden değerliydi bu asist.

        "FİNALDE OYNAMAYACAĞIM"
        Herhalde oynamayacağım. Tedavim vardı. Ağrılarım daha da azaldı. Hocama 'Milli Takım'a da beni çağırmayın' dedim. Benim hayatımda sosyal medya paylaşımlarına yer yok, ben futbolcuyum.

        "30 MAÇ OYNAMA ZORUNLULUĞU MADDESİNİ BEN BİLE BİLMİYORDUM"
        Milli Takım'da sakatlandım. Ön eleme maçında son 3 dakika kala sakatlandım. MR'da 6 mmlik açık olduğu görüldü. İstanbul'da da doktorlar aynı şeyi gördü. 4 hafta süreden bahsediliyordu. 30 maç oynama zorunluluğu maddesini ben bile bilmiyordum. Ondan sonra öğrendim. Herkes konuşmaya başladı. Takım da şampiyonluğa gidiyor. Fedekarlık yapmak istedim. Sakatken maça çıktım. Vida bir topu atıyor, bacağımda bir şey hissediyorum, sesler geliyor. İlk yarı sonunda çıktım, İstanbul'a döndüm. Yeniden kanama ödem olduğu söylendi. Her hafta MR'a giriyorum. Benim aklımda kötü bir şey yok. Bir-iki hafta daha bekleseydik, bugün bunları konuşmuyor olurduk. Kesinlikle burada kalmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Ama kulübümün menajeriyle konuşması lazım.
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