Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray, Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırladı. İşte detaylar...
Galatasaray bu akşam evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 gibi bir skorla yendi.
Saat 20.30'da başlayacak kritik maçı Cüneyt Çakır yönetti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchii, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil İbrahim
Galatasaray'ın yedek kulübesi: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli,
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Wallace, Hadebe, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Adem
İLK YARIDAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanan Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.