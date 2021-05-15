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    • 15.05.2021 19:31
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    • 15.05.2021 22:48
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    Galatasaray 3-1 Helenex | Maç Özeti

    'in son haftasında şampiyonluk için yarışan Galatasaray, Helenex 'u konuk etti. Nefes kesen mücadelede kazanan Sarı kırmızılılar olsa da bir averaj farkla şampiyon oldu. Mücadelenin detayları takvim.com.tr'de...

    Galatasaray averaja takıldı

    Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray, Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırladı. İşte detaylar...

    Galatasaray bu akşam evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 gibi bir skorla yendi.

    Saat 20.30'da başlayacak kritik maçı Cüneyt Çakır yönetti.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchii, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil İbrahim

    Galatasaray'ın yedek kulübesi: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli,

    Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Wallace, Hadebe, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Adem

    İLK YARIDAN DAKİKALAR

    Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanan Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

        11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında Semih Kaya'nın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Arda Turan'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun uygun durumda vuruşunda top yandan auta gitti.



        13. dakikada Hadebe'nin ayağıyla uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki topu uzaklaştırmak için hamle yapan kaleci Ertaç'tan önce Arda Turan meşin yuvarlağı indirdi. Halil Dervişoğlu'nun zor pozisyonda boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        15. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Babel, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi.



        23. dakikada sağ kanattaki Babel'in ortasında altıpas üzerindeki Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma topu kornere attı.

        28. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında penaltı noktasındaki Emre Akbaba uygun durumda bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.



        39. dakikada konuk takım öne geçti. Fofana'nın pasıyla sağdan atağa katılan Chebake, son çizgiye inerek ortasını açtı. Ceza sahasının ters kanadındaki Adem Büyük'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

            Müsabakanın ilk yarısını Helenex Yeni Malatyaspor 1-0 önde tamamladı.

            İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

            50' Galatasaray'da Kerem'in sert şutu üstten auta gitti.

            GOL! 53' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle maçta skoru eşitledi.

            58' Galatasaray Babel ile net bir pozisyondan yararlanamadı.

            GOL! 60' Galatasaray, Ryan Babel'in golüyle maçta geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı.

            GOL! 90+3' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, maçta skoru 3-1'e getirdi.

            ASLAN AVERAJA TAKILDI

            Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Malatya temsilcisini konuk etti. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kara Kartal deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

            ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

                Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.
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