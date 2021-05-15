Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Malatya temsilcisini konuk etti. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kara Kartal deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

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