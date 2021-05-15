Süper Lig'in son haftasında Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.
Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından beIN SPORTS'a önemli açıklamalarda bulundu;
"OYUNCULARIMLA VEDALAŞIRKEN TEŞEKKÜR ETTİM"
"42 hafta kolay değil. Sadece corona virüs ve rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var. Oyuncularımla vedalaşırken teşekkür ettim. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık aslında. Basit bir hesapla Denizli'de ve burada yemesek olacaktı. Kısmet değilmiş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Camiada bizi destekleyen çoğunluğa teşekkür ederim."
"İÇERİYLE DE AYRI UĞRAŞTIK, BİZE ÇOK CİDDİ YARALAR VERDİLER"