"Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi... Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Corona tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler... Cezalar tabii fazlaydı bize gelince... Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum."

FATİH TERİM'DEN MUSTAFA CENGİZ'E GÖNDERME: BU YAPILAN AYIPTIR

"Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak için dedim gibi şeyler, bunları geçin. Bu yapılan büyük ayıptır. Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz."