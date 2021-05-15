Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.05.2021 01:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2021 01:59
    ABONE OL

    Polis 'taki fanatikleri uyardı: Şampiyonluğunuz hayırlı olsun, evlere dağılalım

    'un ilçesinde şampiyonluğu kutlamak için sokağa çıkan taraftarlar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Uyarılara uymayan bazı taraftarlarla polis ve bekçiler arasında arbede yaşandı.

    Şampiyonluğunuz hayırlı olsun, evlere dağılalım

    'in son haftasında (42) temsilcisi 'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. lig şampiyonluğunu ilan etti. 'nin birçok noktasında siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluğun coşkusuyla sokağa çıkma kısıtlamasını delerek kutlama yaptı.

    KISITLAMAYA RAĞMEN KUTLAMA YAPMAK İSTEDİLER

    3 yıl aradan sonra şampiyon olan ın başarısını kutlamak için sokağa çıkan bazı taraftarlar, polis ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı.

    Polisin müdahalesiyle taraftarın çoğunluğu dağılırken, bazı taraftarlar eğlenmeye devam etti.

    POLİS ANONSU: ÖNCELİKLE ŞAMPİYONLUĞUNUZ HAYIRLI OLSUN

    Polis, "Değerli Beşiktaş taraftarı polis konuşuyor. Öncelikle şampiyonluğunuz hayırlı olsun. Lütfen sokağa çıkma yasağına riayet edelim. Kendi sağlığımız için evlere geri dönelim." anonsu yaptı.

    İkazlara aldırış etmeyen bazı lı taraftarlarla arbede yaşarken, polis memurları ve bekçiler havaya ateş açmak zorunda kaldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek
    Haberler Spor Polis Beşiktaş'taki fanatikleri uyardı: Şampiyonluğunuz hayırlı olsun, evlere dağılalım