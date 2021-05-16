GALATASARAY'DAN 33 ŞUT, 15 KORNER

Galatasaray maçı 33 şut ve 10 isabet ile tamamlarken 3 gol atabildi ve yeterli averaja ulaşamadı. Ertaç 7 kez kurtarış yaparken stoperler Hadebe ve Wallace 13'er kez top uzaklaştırdı.