Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.05.2021 09:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2021 09:29
    ABONE OL

    Yeni Malatya'un kalecisi ligin kaderini değiştirdi! onu geçemedi

    Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatya'un kalecisi karşısında adeta devleşti. Sezonun en kritik karşılaşmasında 7 kurtarışa imza atan Ertaç'ı geçemeyen Galatasaray ligi 2. sırada tamamladı.

    Galatasaray onu geçemedi! Ligin kaderini değiştirdi

    Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir, sezona adeta damga vurdu.

    2020-21 sezonun en başarılı performanslarından birine imza atan Ertaç kalecine gelen 10 isabetli şutun 7 tanesini çıkardı ve muhtemel bir Galatasaray şampiyonluğuna etki etti.

    GALATASARAY'DAN 33 ŞUT, 15 KORNER
    Galatasaray maçı 33 şut ve 10 isabet ile tamamlarken 3 gol atabildi ve yeterli averaja ulaşamadı. Ertaç 7 kez kurtarış yaparken stoperler Hadebe ve Wallace 13'er kez top uzaklaştırdı.

        TEK İSABETLİ ŞUT GOL
        Yeni Malatyaspor'un ise tek isabetli şutu Adem Büyük ile gol oldu.

        Bu sonuçla Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyon olurken Galatasaray 84 puan ve +44 averajla ikinci oldu. Galatasaray iki gol daha atsa zirvede yer alacaktı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Son maç sonrası şok sözler: Hemen yollar ayrılmalı
        Haberler Spor Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir ligin kaderini değiştirdi! Galatasaray onu geçemedi