Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir, sezona adeta damga vurdu.
2020-21 sezonun en başarılı performanslarından birine imza atan Ertaç kalecine gelen 10 isabetli şutun 7 tanesini çıkardı ve muhtemel bir Galatasaray şampiyonluğuna etki etti.
GALATASARAY'DAN 33 ŞUT, 15 KORNER
Galatasaray maçı 33 şut ve 10 isabet ile tamamlarken 3 gol atabildi ve yeterli averaja ulaşamadı. Ertaç 7 kez kurtarış yaparken stoperler Hadebe ve Wallace 13'er kez top uzaklaştırdı.