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    • 07.05.2021 11:59
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    • 07.05.2021 12:17
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    SON DAKİKA: TFF'den Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçındaki kural hatası talebine ret!

    Son dakika haberine göre, , Fenerbahçe'nin maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.

    takvim.com.tr
    AA
    Alanyaspor-F.Bahçe maçı tekrarlanacak mı? TFF açıkladı

    (TFF), Fenerbahçe Kulübünün maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetti.


    MÜSABAKADA KURAL HATASI OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞTİR
    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe Kulübünün 29 Nisan tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir." denildi.

    FENERBAHÇE MAÇIN TEKRARI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞTU
    Sarı-lacivertli kulüp Alanya'daki Süper Lig mücadelesinin 27. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptalinde kural hatası yapıldığını savunarak TFF'ye itiraz etmişti.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: TFF'den Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçındaki kural hatası talebine ret!