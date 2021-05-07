Beşiktaş Galatasaray karşısında kritik virajda! Kartal hangi sonuçlarla şampiyon olur? İşte ihtimaller



Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan siyah beyazlılar bitime iki hafta kala 6 ve daha fazlası puan farkı yapması durumunda şampiyon olacak. İşte Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri:



- Beşiktaş; Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da berabere kalırsa şampiyon

- Beşiktaş; Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse şampiyon

- Beşiktaş; Galatasaray ile berabere kalırsa ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse şampiyon



Bu ihtimallerin dışında Beşiktaş'ın Galatasaray'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk son iki maça kalacak. Bu arada ilk maçta Galatasaray'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikili averajı elinde tutabilmesi için sarı-kırmızılı rakibine yenilmesi halinde farkın 1'den fazla olmaması gerekecek.