Beşiktaş Galatasaray karşısında kritik virajda! Kartal hangi sonuçlarla şampiyon olur? İşte ihtimaller

Süper Lig lideri Beşiktaş, 40'ıncı hafta karşılaşmasında Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Yarın akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Dev maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
SERGEN YALÇIN SÜRPRİZ İSTEMİYOR
Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın derbide sürpriz yaşamak istemiyor. Şampiyonluk ihtimali nedeniyle maçın öneminin çok daha artacağını bilen tecrübeli teknik adam, derbinin Galatasaray'ın da son şansı olmasının rakibin motivasyonunu artıracağını düşünüyor. Öncelikli hedeflerini berabere kalmak değil, kazanmak olarak belirleyen Sergen Yalçın, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında olduğu gibi oyuna baskılı başlamanın planlarını yapıyor.
Kadroda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Yalçın, defans hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahada Josef ile defansif güvenliği sağlayacak olan Sergen Yalçın, hücum hattını sakatlığı süren N'Koudou'nun durumuna göre şekillendirecek. Düne kadar idmanlara çıkamayan N'Koudou'nun yarın akşam oynama ihtimali oldukça düşük olduğu için, Yalçın'ın maça Gökhan Töre ile başlaması bekleniyor. Bu durumda hücum hattı Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve Cyle Larin'den oluşacak.