Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    yönetimi, maçı için tekrar başvurusu yaptı: Delil 11'inci madde!

    yönetimi, maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'na başvuruda bulunacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının VAR uyarısıyla iptaliyle kural hatası yapıldığı savunuldu.

    Fener tekrar istedi

    Fenerbahçe yönetimi, maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'na başvuruda bulunacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının VAR uyarısıyla iptaliyle kural hatası yapıldığı savunuldu. Açıklamada, "Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır" ifadesi kullanıldı.

    F.BAHÇE'NİN DELİLİ 11'İNCİ MADDE!
    IFAB'ın başlıklı 11. maddedeki kuralında "Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan önce faul yapılırsa, pozisyon faul ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kara para aklayanlar yandı!
    Haberler Spor Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçı için tekrar başvurusu yaptı: Delil 11'inci madde!