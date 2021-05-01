Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının VAR uyarısıyla iptaliyle kural hatası yapıldığı savunuldu. Açıklamada, "Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır" ifadesi kullanıldı.

F.BAHÇE'NİN DELİLİ 11'İNCİ MADDE!

IFAB'ın Ofsayt başlıklı 11. maddedeki kuralında "Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan önce faul yapılırsa, pozisyon faul ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.