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    • Spor
    • 30.04.2021 12:59
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    • 30.04.2021 13:05
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    ! 'den Alanya maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili 'ye flaş başvurusu

    haberine göre , maçında yaşanan penaltı pozisyonu için "" iddiasıyla 'ye başvuru yapılacağını açıkladı.

    Fenerbahçe'den TFF'ye flaş kural hatası başvurusu

    , maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılacağını açıkladı.

    İŞTE O AÇIKLAMA
    Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir.

    Süper Ligin 38.haftasında, Aytemiz Alanya ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.

    Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir.

    Söz konusu hatanın hakem değil olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır.

    Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır.

    Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.

    Fenerbahçe Spor Kulübü

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe'den Alanyaspor maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili TFF'ye flaş kural hatası başvurusu