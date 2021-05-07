Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek yılın planlarını da yapmaya başladı.
FENERBAHÇE İLK TRANSFERİ BİTİRDİ
Sarı lacivertliler, yeni sezonun ilk transferini Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.
Yeni sezonda takımın başında olması beklenen Emre Belözoğlu'nun oyuncuyu ikna edip anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Buna göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.