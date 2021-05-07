





Yeni sezonda takımın başında olması beklenen Emre Belözoğlu'nun oyuncuyu ikna edip anlaşmaya vardığı iddia edildi.



Buna göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.