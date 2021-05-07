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    • Spor
    • 07.05.2021 12:12
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    • 07.05.2021 12:14
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    Galatasaray istedi kaptı! İşte yeni sezonun ilk transferi

    'de şampiyonluk mücadelesi veren bir yandan da geleceğin kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler Galatasaray'ın da transfer listesinde olan ismi kadrosuna kattı.

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    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek yılın planlarını da yapmaya başladı.



    FENERBAHÇE İLK TRANSFERİ BİTİRDİ
    Sarı lacivertliler, yeni sezonun ilk transferini Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.




    Yeni sezonda takımın başında olması beklenen Emre Belözoğlu'nun oyuncuyu ikna edip anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    Buna göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.




        CİMBOM DA DEVREYE GİRMİŞTİ
        Galatasaray'ın da Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay için uzun süredir devrede olduğu konuşuluyordu.

        ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?
        Hürriyet'in haberine göre, Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalıyor Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

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