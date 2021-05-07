OPTA verilerine göre bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden 35+ yaşındaki oyuncular arasında Burak Yılmaz'dan (15) daha fazla gol atan tek isim Cristiano Ronaldo.

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