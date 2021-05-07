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    • 08.05.2021 00:04
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    , ile şampiyonluğa koşuyor! İki gol attı

    'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider , nde Lens'e konuk oldu. Konuk ekip henüz maçında başında penaltı kazandı. Milli futbolcumuz , penaltıdan attığı golle 4. dakikada Lille'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Burak, 39'da ise attığı harika golle skoru 2-0'a taşıdı. İkinci yarıda Lille, Jonathan David ile farkı üçe çıkardı. Karşılaşmayı 3-0 galip bitiren Lille, bitime 2 hafta puanını 79'a çıkardı. En yakın rakibi 'nin 1 maçı eksik 75 puanı bulunuyor. Burak Yılmaz, bu sezon Fransa Ligue 1'de attığı 15 golle 35 yaş üstü futbolcular arasında İtalya Serie A'da gol kralı olan Cristiano Ronaldo ile yarışıyor. Maçın detayları...

    Lille, Burak ile şampiyonluğa koşuyor! İki gol attı

    Fransa Ligue 1'in 36. haftasında PSG'nin önünde şampiyonluk mücadelesi veren lider Lille, Kuzey Derbisinde Lens'e konuk oldu.

    Fransa Ligue 1'in 36. haftasında güçlü rakibi PSG'nin önünde şampiyonluk mücadelesi veren lider Lille, Kuzey Derbisinde Lens'e konuk oldu. Konuk ekip henüz maçın başında penaltı kazandı. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, penaltıdan attığı golle 4. dakikada Lille'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Burak, 40'ta ise attığı harika golle skoru 2-0'a taşıdı.

    Lille, ikinci yarıda 60'ta Jonathan David ile farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmayı 3-0 galip bitiren Lille, bitime 2 hafta puanını 79'a çıkardı.

        En yakın rakibi PSG'nin 1 maçı eksik 75 puanı bulunuyor. Lens'te Clement Mechelin 29 ve 35'te gördüğü iki sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        İLK 11'LER

        Lens: Leca, Bade, Clauss, Michelin, Fortes, Gradit, Fofana, Kakuta, Cahuzac, Doucoure, Ganago.

        Lille: Maignan, Zeki Çelik, Botman, Fonte, Reinildo, Bamba, Xeka, Araujo, Soumare, David, Burak Yılmaz.

        17 GOL 5 ASİST!

        Milli golcümüz Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla Fransa Ligue 1'de 26 maçta 15 gol ve 5 asist yaparken toplamda ise 35 maçta 17 gol kaydetti.

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