Fransa Ligue 1'in 36. haftasında PSG'nin önünde şampiyonluk mücadelesi veren lider Lille, Kuzey Derbisinde Lens'e konuk oldu.
Fransa Ligue 1'in 36. haftasında güçlü rakibi PSG'nin önünde şampiyonluk mücadelesi veren lider Lille, Kuzey Derbisinde Lens'e konuk oldu. Konuk ekip henüz maçın başında penaltı kazandı. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, penaltıdan attığı golle 4. dakikada Lille'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Burak, 40'ta ise attığı harika golle skoru 2-0'a taşıdı.
Lille, ikinci yarıda 60'ta Jonathan David ile farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmayı 3-0 galip bitiren Lille, bitime 2 hafta puanını 79'a çıkardı.