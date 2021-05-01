Ligue 1'in 35'inci hafta mücadelesinde evinde Nice'i ağırlayan Lille, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala Paris SG önünde 1 puan farkla liderliğini sürdürdü. Lille gelecek hafta Lens deplasmanına çıkacak.

BURAK YILMAZ iİLE ZEKİ ÇELİK TAKIMINI SIRTLADI

Lille'in yıldız golcüsü Burak Yılmaz, ligde 25'inci maçında 13'üncü golünü kaydetti. 35 yaşındaki milli futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. Takımın sağ beki Mehmet Zeki Çelik de takımının ikinci golünü kaydederken bu sezon 3'üncü golünü attı. Milli sağ bekin 3 de asisti bulunuyor.

Fransa Ligue 1'de Lille 76 puanla lider, PSG 75 puanla ikinci sırada, 1 maçı eksik Monaco ise 71 puanda.