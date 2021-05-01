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    • 02.05.2021 01:12
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    ile karşılaşan , ve 'in golleriyle kazandı

    Fransa 'de şampiyonluk yarışı veren , 'i 2-0 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada , 55'inci dakikada ise Mehmet kaydetti. Lille, Nice'i 2-0 yenerek 76 puanla yeniden zirveye yerleşti. İşte ayrıntılar..

    DHA
    Burak Yılmaz ve Zeki Çelik sahneye çıktı

    'in 35'inci hafta mücadelesinde evinde 'i ağırlayan , ligin tamamlanmasına 3 hafta kala Paris SG önünde 1 puan farkla liderliğini sürdürdü. Lille gelecek hafta deplasmanına çıkacak.

    BURAK YILMAZ iİLE ZEKİ ÇELİK TAKIMINI SIRTLADI

    Lille'in yıldız golcüsü , ligde 25'inci maçında 13'üncü golünü kaydetti. 35 yaşındaki milli futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. Takımın sağ beki Mehmet de takımının ikinci golünü kaydederken bu sezon 3'üncü golünü attı. Milli sağ bekin 3 de asisti bulunuyor.

    Fransa Ligue 1'de Lille 76 puanla lider, PSG 75 puanla ikinci sırada, 1 maçı eksik Monaco ise 71 puanda.

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