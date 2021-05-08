Fransa Ligi'ne Burak Yılmaz damgası: Böyle devam ederse heykelini dikeceğiz

Fransa Ligue 1 36. hafta mücadelesinde oynanan derbide Lens ile Lille karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçtan galibiyetle ayrılan taraf, 3-0' gibi net bir skorla şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Lille oldu.
Konuk takıma galibiyeti getiren sayıları 4. ve 20. dakikalarda Burak Yılmaz ile 60. dakikada Jonathan David kaydetti. Ev sahibi takım ise 35. dakikada Clement Michelin'in ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan mücadeleyi 10 kişi tamamladı ve gol sevinci yaşayamadı.
Alınan bu sonucun ardından Lille puanını 79'a yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Paris Saint Germain ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Paris Saint Germain'in bir maç eksiği bulunuyor.
BURAK YILMAZ'DAN 20 GOLE KATKI
75 dakika oyunda kalan 35 yaşındaki golcü yerini Yusuf Yazıcı'ya bırakırken ilk devrede attığı 2 golle Lille formasıyla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. 5 de asisti bulunan milli golcü, Lille formasıyla toplamda 20 gole katkı yaparak takımının gol yükünü çekmeye devam etti.