Fransa Ligi'ne Burak Yılmaz damgası: Böyle devam ederse heykelini dikeceğiz





GALTIER MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

"Bizim açımızdan ideal bir senaryo oldu. Erken gol bulduk, sonrasında sayısal üstünlüğü elde ettik. Burak muhteşem bir gol attı ve rakibin maça ortak olma ihtimali güçleşti fazlasıyla. İyi bir grubumuz var, herkes birbiri için çalışıyor ve mücadele ediyor."



FRANSIZ TARAFTARLARIN BURAK YILMAZ YORUMLARI

@Mansour_Loum: Ligue1'in en iyi oyuncusu. Neredeyse Pfizer aşısında öncelik sahibi olan bir isim. Ama ne oyuncu saha içinde.

@LucaDmng: Burak Yılmaz şampiyonluk kupasını kafaya takmış. Lyon, Nice, Lens tüm maçların sonucuna kendi karar verdi. İnanılmaz etkileyici bir goldü.

@a_desperately: Burak Yılmaz; senin yaşında bir oyuncunun bu kadar iyi olması yasadışı olmalı.

@MunsterMax: Kakuta yaptığı açıklamadan dolayı pişmandır. Burak, dersini verdi. Burak, önce basın karşısında daha sonrasında da saha içinde cevabını verdi. KRAL'ı kızdırmamak lazım.

@modouaet: Burak Yılmaz, dünyanın en iyi oyuncusu. Sadece bizim haberimiz yokmuş.

@ValDebush: Burak Yılmaz'ın şahane bir transfer olduğunu söylediğim zaman benimle dalga geçmişlerdi.

@Lejeune98Adrien: Takımınızda mutlaka bir Burak Yılmaz bulunsun, inanın hayatınızı değiştiriyor. Sezon sonunda Ligue1'in en iyi oyuncusu unvanı için konuşuruz yeniden.

@mellepage44: Bu aralar "güven" kelimesinin en iyi eş anlamı Burak Yılmaz (yetenekle beraber üstelik). 35 yaşında bir Türk, neredeyse tek başına Ligue 1 Kupasını kazanmak üzere.