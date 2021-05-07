Burak Yılmaz attı Fransızlar çıldırdı! Lille tesisleri Burak Yılmaz sesleriyle inledi

TAKIMIN GOL YÜKÜ ONUN SIRTINDA!

Az gol atan bir savunma takımı olan Lille'in gol yükünü Burak Yılmaz çekiyor. Sakatlıklar sebebiyle toplam 10 hafta takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, çıktığı 25 lig maçında 13 gol atıp 5 de asist yaptı. Burak, şu anda Lille'in en golcü futbolcusu. Onu 11 gollü Jonathan David takip ediyor.