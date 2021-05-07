Burak Yılmaz attı Fransızlar çıldırdı! Lille tesisleri Burak Yılmaz sesleriyle inledi
Beşiktaş'tan ayrılarak Lille kulübüne giden Burak Yılmaz, performansı ile Fransızların en çok konuştuğu isim oldu. Lille taraftarının adeta sevgilisi haline gelen Burak Yılmaz'a şimdi Fransızlar da 'kral' diyor. Lille taraftarı, bu akşam #Lens ile oynanacak olan derbi karşılaşması öncesi takımını meşalelerle uğurlarken, milli oyuncuya gösterilen ilgi ise dikkatlerden kaçmadı.
Burak Yılmaz, 35 yaşındaki hiçbir futbolcunun kolay kolay veremeyeceği bir karar vererek sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmış ve Fransa ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. '35 yaşında Fransa'da başarılı olabilir mi?' sorularından sıyrılan Burak Yılmaz, Lille'de krallığını ilan etti ve taraftarın sevgilisi oldu.
TAKIMIN GOL YÜKÜ ONUN SIRTINDA!
Az gol atan bir savunma takımı olan Lille'in gol yükünü Burak Yılmaz çekiyor. Sakatlıklar sebebiyle toplam 10 hafta takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, çıktığı 25 lig maçında 13 gol atıp 5 de asist yaptı. Burak, şu anda Lille'in en golcü futbolcusu. Onu 11 gollü Jonathan David takip ediyor.
L'EQUIPE'İN KAPAĞINI MESKEN BELLEDİ
Milli golcü Burak Yılmaz, Lille'de sergilediği performansla Fransa'da taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe de 'Kral'a kapağında sık sık yer veriyor. Lyon'u 2-0 geriden gelip 3-2 yendikleri maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Burak, L'Equipe'in kapağında kendine yer bulmuştu. Ardından Nice maçını da boş geçmeyen deneyimli golcü yeniden kapakta yer almıştı.
L'Equipe bugün de Lens - Lille maçı için hazırladığı kapakta yine Burak Yılmaz'a yer verdi.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ KONUMUNDA
Burak Yılmaz, Fransa'da şampiyonluğa taşıdığı Lille'in taraftarlarınca da çok seviliyor. Lille taraftarları, Burak Yılmaz bugün antrenman için Lille tesislerine girerken 35 yaşındaki futbolcunun arabasının önünü kesti ve çılgınlar gibi Burak Yılmaz tezahüratları yaptı.