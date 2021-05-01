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    • 01.05.2021 23:51
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    Beşiktaş Teknik Direktörü , 7-0'lık maçını yorumladı: "Skor biraz fantastik oldu"

    Spor Toto 'in 39. haftasında Beşiktaş sahsında 'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü , "Skor biraz fantastik oldu" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.




    Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Özellikle bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyor. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Skor biraz fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Bizim için de öyleydi. Erken goller, oyunu erken bitirdi. Oyuncularımın oyun oynama arzusu, kazanma arzuları, bulunduğumuz pozisyonları anlamaları en önemli etkendi. Önemli bir galibyet aldık. Öteki hafta eşit şartlarda oynayacağız. Bu da bizim için avantaj. Çünkü eşit şartlarda değiliz. İnşallah kalan maçları kazanap mutlu sona ulaşacağız" dedi.



    "İNŞALLAH 3 MAÇTA 4 PUANI ALIRIZ"
    3 maçta 5 puanlık avantajları olduğunu kaydeden Yalçın, "4 puan yetiyor. İnşallah 3 maçta 4 puanı alırız. Gökhan gelecek. Belki haftaya Aboubakar da gelir. Öteki iki üç oyuncu dışarıda kalacak ama sonraki maçları kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Artık yarışmacı takım olarak buraya geldik. Kupa maçımız da var. İnşallah bunların hepsini sonuçlandırmak istiyoruz" diyerek umutlu konuştu.



        "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
        İlk yarıda sakatlanarak oyun dışı kalan N'Koudo'nun durumunun çekilecek MR sonrası belli olacağını kaydeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bazen burada söylediğim şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Bazen içimizdekini tutamıyoruz. Sonuçta biz de insanız. Çok zor bir iş yapıyoruz. Türkiye'deki en zor işi teknik direktörler yapıyor. Başarı ve başarısızlığın artıları da eksileri de fazla oluyor. Bu sene pandemi döneminden önce başladık. Seyircisiz oynuyoruz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah final bölümünü mutlu sonlandırırız" açıklamalarını yaptı.

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        Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0'lık Hatayspor maçını yorumladı: "Skor biraz fantastik oldu"