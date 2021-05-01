Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Özellikle bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyor. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Skor biraz fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Bizim için de öyleydi. Erken goller, oyunu erken bitirdi. Oyuncularımın oyun oynama arzusu, kazanma arzuları, bulunduğumuz pozisyonları anlamaları en önemli etkendi. Önemli bir galibyet aldık. Öteki hafta eşit şartlarda oynayacağız. Bu da bizim için avantaj. Çünkü eşit şartlarda değiliz. İnşallah kalan maçları kazanap mutlu sona ulaşacağız" dedi.
"İNŞALLAH 3 MAÇTA 4 PUANI ALIRIZ"
3 maçta 5 puanlık avantajları olduğunu kaydeden Yalçın, "4 puan yetiyor. İnşallah 3 maçta 4 puanı alırız. Gökhan gelecek. Belki haftaya Aboubakar da gelir. Öteki iki üç oyuncu dışarıda kalacak ama sonraki maçları kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Artık yarışmacı takım olarak buraya geldik. Kupa maçımız da var. İnşallah bunların hepsini sonuçlandırmak istiyoruz" diyerek umutlu konuştu.