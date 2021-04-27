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    , futboluna damga vuruyor: 'a 2 gol attı, manşetlerde yine o vardı

    'da fırtınası kasırgaya dönüştü! 35 yaşındaki futbolcu, ’in 2-0 geriden gelen ’u 3-2 yendiği maça damgasını vurdu. Önce harika bir frikik golüyle skoru 2-1 yapan Burak ardından David’e asist yaptı. Maçın sonlarında 1 kez daha ağları sarsıp 3 puanı getirdi.

    Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası kasırgaya dönüştü! 35 yaşındaki futbolcu, Lille'in 2-0 geriden gelen Lyon'u 3-2 yendiği maça damgasını vurdu. Önce harika bir frikik golüyle skoru 2-1 yapan Burak ardından David'e asist yaptı. Maçın sonlarında 1 kez daha ağları sarsıp 3 puanı getirdi.

    ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA
    Lille böylece son Ligue 1'de 4 haftaya takipçisi PSG'nin 2 puan önünde lider girmeyi başardı. Burak Yılmaz da müthiş performansıyla bir kez daha Fransız basınında manşetleri süsledi.

    LYON'UN CELLATI OLDU!
    L'Equipe, Burak'ın gol sevincini kapağına taşırken, Le Figaro, "Lille'in kahramanı, Lyon'un cellatı" dedi. France Football, "Ne oyuncu ama! Burak Yılmaz, o bir çılgın" manşetini attı.

        TARİHE GEÇEN PERFORMANS
        Bu sezon 12 gol ve 5 asiste ulaşan milli futbolcumuzun tek rakibi Ronaldo oldu. Burak, 35 yaş ve üstü oyuncular arasında Ronaldo'nun ardından en çok skor katkısı yapan isim durumunda.

        LILLE'DEN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM
        Aldığı tarihi galibiyetle şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Lille'de büyük bir coşku yaşanıyor. Fransız kulübü maçın ardından sosyal medya hesabından Türk bayraklarıyla dolu bir mesaj paylaştı.

        HAFTANIN 11'İNDE YERİNİ ALDI
        Lille'i 3 puana taşıyan Burak Yılmaz, Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi. Öte yandan maç sonrası soyunma odasında Lille'li futbolcular hep bir ağızdan "Burak Yılmaz" tezahüratı yaptı.
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        Haberler Spor Burak Yılmaz, Fransız futboluna damga vuruyor: Lyon'a 2 gol attı, manşetlerde yine o vardı