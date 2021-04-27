Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası kasırgaya dönüştü! 35 yaşındaki futbolcu, Lille'in 2-0 geriden gelen Lyon'u 3-2 yendiği maça damgasını vurdu. Önce harika bir frikik golüyle skoru 2-1 yapan Burak ardından David'e asist yaptı. Maçın sonlarında 1 kez daha ağları sarsıp 3 puanı getirdi.
ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA
Lille böylece son Ligue 1'de 4 haftaya takipçisi PSG'nin 2 puan önünde lider girmeyi başardı. Burak Yılmaz da müthiş performansıyla bir kez daha Fransız basınında manşetleri süsledi.
LYON'UN CELLATI OLDU!
L'Equipe, Burak'ın gol sevincini kapağına taşırken, Le Figaro, "Lille'in kahramanı, Lyon'un cellatı" dedi. France Football, "Ne oyuncu ama! Burak Yılmaz, o bir çılgın" manşetini attı.