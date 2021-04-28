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    • 28.04.2021 19:33
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    Son dakika: 'den flaş karar! Türkiye 2021 takvimine eklendi

    Son dakika haberleri... 'den flaş Türkiye kararı geldi. Yapılan açıklamada iptal edilen Kanada Grand Prix'si yerine Türkiye'nin 2021 takvimine eklendiği duyuruldu. Formula 1 Grand Prix'si 11-13 Haziran'da gerçekleşecek.

    takvim.com.tr
    Formula 1'den flaş Türkiye kararı!

    Formula 1'den flaş Türkiye kararı geldi.

    Yapılan açıklamada iptal edilen Kanada Grand Prix'si yerine Türkiye'nin 2021 takvimine eklendiği duyuruldu.

    Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 11-13 Haziran'da gerçekleşecek.

    Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye'den övgüyle bahsetmeleri ve Intercity İstanbul Park'ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da yeniden Formula 1 ' e ev sahipliği yapacak.

    Organizasyondan yapılan açıklamada, bu sezonun takviminde yer alan 7. yarış Kanada Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'sinin dahil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamaları ve ülkeye girişte uygulanan 14 günlük zorunlu karantina süresi sebebiyle bu yönde bir karar alındığı ve 11-13 Haziran'daki yarışların, İstanbul'da düzenleneceği ifade edildi.

    "TÜRKİYE, HEYECANLI MÜCADELELERE SAHNE OLAN BİR PİST"
    Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) İtalyan Stefano Domenicali, "Kanada'da bu sezon yarış olmaması üzücü ama geçen yıl çok zevkli bir yarışa sahne olan Türkiye'nin yeniden 2021 takviminde yer alması çok heyecan verici. Taraftarların bu sezon başındaki heyecanlı yarışlardan zevk aldığını biliyorum. Türkiye, heyecanlı mücadelelere sahne olacak harika bir piste sahip." ifadelerini kullandı.

    Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, kariyerindeki 7. şampiyonluğa bu yarış sonunda ulaşmış ve bu kulvarda şampiyonanın efsane sürücüsü Michael Schumacher'i yakalamıştı.

    Öte yandan Formula 1, 2022'den başlamak üzere Kanada Grand Prix'si için iki yıllık anlaşma yapıldığını da duyurdu. Bu sezon Kanada'da düzenlenecek yarışa önceden bilet alan taraftarlara ücret iadesi veya gelecek sezonun yarışına katılım hakkı sağlanacak.

        "BU SESİ ÖZLEMİŞTİK"
        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan Formula 1 yarışlarıyla ilgili paylaşımda bulunarak 12-13 Haziran'da yeniden İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

        Vali Yerlikaya, "Bu sesi özlemiştik. Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda @F1 yarışları 12-13 Haziran'da Intercity İstanbul Park'ta olacak" dedi.

        2020'DE TÜRKİYE GRAND PRİX'Sİ BİRİNCİ SEÇİLDİ
        Formula 1, 11 yıl aranın ardından Kasım 2020'de Türkiye'ye geri dönmüş ve rekorlara sahne olmuştu. 7. şampiyonluğunu alan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton aynı zamanda Michael Schumacher'in rekoruna erişmişti.


        Formula 1 İstanbul reklam çekimlerinden

        Birbirinen ilginç anlara da tanıklık eden Türkiye Grand Prix'si, Formula 1'in resmi sitesinden yapılan oylamayla 2020 yılının en iyi yarışı seçildi.

        Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçilmişti.
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