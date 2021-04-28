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    • 28.04.2021 19:35
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    • 28.04.2021 19:36
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    Teknik Direktörü : Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz

    'in 38. haftasında deplasmanında berabere kalan 'da Teknik Direktörü , ligde kalan 3 maçta en iyi şekilde mücadele etmek istediklerini söyleyerek gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını belirtti.

    Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz

    'in 38. hafta maçında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü maçı değerlendirdi.

    Avcı, Göztepe'ye karşı ilk 20 dakikalık bölümde oyun organizasyonlarını doğru uygulamaya çalıştıklarını ancak ağır kaldıklarını söyleyerek, "Özellikle rakibin bize hiç müdahale yapmadığı yerde ilk yarı itibarıyla 3-4 tane çalışmamıza rağmen, analizlerde göstermemize rağmen mesafesi uzun paslar attı. Bu paslar bize geçiş olarak döndü, bundan da 45+2'de cezalandık. Bazen anları, süreleri, dakikaları doğru oynamak gerekiyor. Bunun konu başlığı odaklanmak. Sonra ikinci yarı itibarıyla oyun dengede başlarken kırmızı kartın olması, 1-0 mağlupken 10 kişi kalmak rakibin belki o anda maçı koparma durumu da oluşabilirdi" dedi.

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    "GELECEK SEZONUN PLANLARINI YAPIYORUZ"

    Daha sonrasında oyun anlayışında değişiklik yaptıklarını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Oyunu doğru oynarsan, rakip 1 kişi fazla da olsa oyuna hükmedebilirsin. O bölümde 3'lüye döndük. Saha dağılımımız biraz doğruydu. Kenar orta ile golü bulduk. Oyunu kazanabilirdik, oyunun gelgitleri var. Yorucu bir sezon her takım için, bizim için de. Bazen hedeften uzaklaşmak zihinsel olarak yorucu olabiliyor. Önümüzdeki hafta maçımız yok. 3-4 günlük bir izin, sezon sonuna 3 maçı daha iyi oyun, daha iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Son 3 maçı da en iyi şekilde kapatıp, önümüzdeki gelecek sezonun planlarını yapıyoruz."

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    Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz