Dün tüm dünyanın gözü İstanbul'daydı. 9 yıl aradan sonra düzenlenen Formula 1 Türkiye GP'si müthiş bir heyecana sahne oldu. Mercedes pilotu Lewis Hamilton damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve bitime 3 etap kala şampiyonluğunu ilan etti. İngiliz pilot kariyerinde 7. kez bu büyük başarıya ulaştı.
MERCEDES'LE 73. KEZ KAZANDI
Hamilton böylece 7 kez dünya şampiyonu olan efsane isim Michael Schumacher'i yakaladı. Hamilton ayrıca Mercedes ile 73. 1.'liğini alarak bir takımda bunu en fazla başaran pilot oldu. Önceki rekor 72 ile Schumacher'deydi.
PEREZ VE VETTEL KÜRSÜDE
Müthiş bir heyecana sahne olan Türkiye GP'sinde ikinci sırayı Racing Point'ten Sergio Perez, üçüncü sırayı ise Ferrari'den Sebastian Vettel aldı. 3 pilota kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi. Türkiye organizasyondaki başarısıyla herkesten tam puan aldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Türkiye GP'sini kazanarak tarihe geçen Lewis Hamilton yarış sonrası gözyaşlarını tutamadı. "Şampiyonluğu kazanmak için daha güzel bir yer olamazdı" diyen İngiliz pilot, "Bu bir rüyaydı. Çocukken F1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde" dedi.
PİST ÇOK İYİYMİŞ DEĞİL Mİ LEWIS!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yarış öncesi pisti eleştiren Hamilton'ı esprili bir şekilde kutladı. Şentop, "Pist çok iyiymiş değil mi!" ifadesini kullandı.
UMARIM YENİDEN GELİRİZ
Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, Türkiye'nin harika bir organizasyon yaptığını söyledi. Wolff, "Umarım yeniden Türkiye'de yarışırız" dedi.
İŞTE TÜRKİYE'NİN GÜCÜ
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi. Üçlertoprağı, "Kusursuz bir yarıştı. Emeği geçen, destekleyen herkese teşekkürler" diye konuştu.