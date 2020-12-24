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Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi! Rekorlar kırılmıştı

Geride bıraktığımız Kasım ayında Formula 1, 11 yıl aranın ardından Türkiye'ye geri dönmüş ve rekorlara sahne olmuştu. 7. şampiyonluğunu alan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton aynı zamanda Michael Schumacher'in rekoruna erişmişti. Birbirinen ilginç anlara da tanıklık eden Türkiye Grand Prix'si, Formula 1'in resmi sitesinden yapılan oylamayla 2020 yılının en iyi yarışı seçildi. Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.

24.12.2020 17:04 - Son Güncelleme: 24.12.2020 17:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





