Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında İttifak Holding Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Emre Akbaba attı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray zirve takibini sürdürmeye devam ederken puanını da 72'ye yükseltti. Konyaspor ise 42 puanda kaldı.
CİMBOM EVİNDE 4 MAÇ SONRA KAZANDI
Galatasaray bu galibiyetle birlikte evinde 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Sarı-kırmızılı takım bu maçtan önce çıktığı maçlarda Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'la berabere kalırken; Çaykur Rizespor'a ise mağlup olmuştu.
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Saat 20.30'da başlayan mücadele Türk Telekom Stadı'nda oynandı. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı beIN Sports canlı yayınlandı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed
Konyaspor: Sehıc, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil, Guılherme, Hadızahmetovic, Diomande, Shengelıa, Sekidika, Rahmanovıc, Kravets
MAÇ ÖNCESİ SON DURUM