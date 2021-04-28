Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

GALATASARAY İLE KONYASPOR 40. RANDEVUDA

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 39 maçta sarı-kırmızılılar 28, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3'lük skorla kazanmıştı.

GALATASARAY, İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.

KONYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Ligde 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 42 puanla 11'inci sırada yer alan Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, geçtiğimiz hafta oynanan ve 0-0 berabere kaldıkları Hatayspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti. Palut, Abdülkerim ile Skubic'ten kart cezaları nedeniyle yararlanamazken, Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi'yi ise yedeğe çekti. Palut, bu oyuncular yerine Barış, Adil, Kravets, Diomande ve Rahmanovic'e şans verdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.