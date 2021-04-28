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    • Spor
    • 28.04.2021 19:23
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    • 28.04.2021 22:39
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    1-0 İttifak Holding | Maç Özeti

    'in 38. haftasında evinde, İttifak Holding ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılar Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

    Galatasaray devam dedi

    Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında İttifak Holding Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Emre Akbaba attı.

    Bu sonuçla birlikte Galatasaray zirve takibini sürdürmeye devam ederken puanını da 72'ye yükseltti. Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

    CİMBOM EVİNDE 4 MAÇ SONRA KAZANDI

    Galatasaray bu galibiyetle birlikte evinde 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Sarı-kırmızılı takım bu maçtan önce çıktığı maçlarda Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'la berabere kalırken; Çaykur Rizespor'a ise mağlup olmuştu.

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    Saat 20.30'da başlayan mücadele Türk Telekom Stadı'nda oynandı. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı beIN Sports canlı yayınlandı.



    İLK 11'LER

    Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed

    Konyaspor: Sehıc, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil, Guılherme, Hadızahmetovic, Diomande, Shengelıa, Sekidika, Rahmanovıc, Kravets

    MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

        Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

        İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

        ONYUKURU VE YEDLİN SAKAT

        Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

        FALCAO KADRODA

        Son olarak ligin 32'nci haftasındaki Hatayspor maçında forma giyen yıldız oyuncu Falcao, 34'üncü haftada kadroda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı. 34'üncü haftadaki Fatih Karagümrük maçının ardından yapılan idmanda sakatlanan Falcao, ardından oynanan Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyemedi. Yıldız oyuncu, Konyaspor maçına yedek soyundu.

            Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

            SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

            Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi.

            Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

            GALATASARAY İLE KONYASPOR 40. RANDEVUDA

            Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

            İki takım arasında geride kalan 39 maçta sarı-kırmızılılar 28, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

            Galatasaray'ın 78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

            İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3'lük skorla kazanmıştı.

            GALATASARAY, İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

            Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

            Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

            İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.

            KONYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

            Ligde 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 42 puanla 11'inci sırada yer alan Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, geçtiğimiz hafta oynanan ve 0-0 berabere kaldıkları Hatayspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti. Palut, Abdülkerim ile Skubic'ten kart cezaları nedeniyle yararlanamazken, Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi'yi ise yedeğe çekti. Palut, bu oyuncular yerine Barış, Adil, Kravets, Diomande ve Rahmanovic'e şans verdi.

            EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

            İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

            Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

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