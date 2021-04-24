Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üçüncü testi de negatif çıkan oyuncumuz Mustafa Muhammed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.