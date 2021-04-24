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    • Spor
    • 24.04.2021 12:33
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    • 24.04.2021 12:33
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    Son dakika: Koronavirüsü atlatan kampına katıldı

    Son dakika haberine göre taraftarının beklediği güzel haber geldi. Galatasaray'da koronavirüs karantinası sona eren , kampına katıldı. Galatasaray, 'in 37. haftasında bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçta Fraport TAV ile karşılaşacak.

    Muhammed Antalya maçında olacak mı?

    Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi dolan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Antalya kampına dahil edildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üçüncü testi de negatif çıkan oyuncumuz Mustafa Muhammed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

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    Haberler Spor Son dakika: Koronavirüsü atlatan Mustafa Muhammed Antalya kampına katıldı