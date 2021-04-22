Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son olarak derbide Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kalan maçlarda hata yapmak istemeyen ve şampiyonluğu son ana kadar kovalayacak olan sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibine karşı mutlak 3 puan peşinde. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.



KADRODA 4 EKSİK!

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin'in yanı sıra corona virüsü karantinası devam eden Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.





İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kafilesi...

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk