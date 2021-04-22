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    • Spor
    • 22.04.2021 14:41
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    • 22.04.2021 14:41
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    'ın maçı kamp kadrosu belli oldu

    Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda 'un konuğu olacak , kamp için şehre gitti. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda 4 isim yer almadı.

    Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

    Son olarak derbide Trabzon ile 1-1 berabere kalan , Süper Lig'in 37. haftasında ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kalan maçlarda hata yapmak istemeyen ve şampiyonluğu son ana kadar kovalayacak olan sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibine karşı mutlak 3 puan peşinde. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

    KADRODA 4 EKSİK!
    Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin'in yanı sıra corona virüsü karantinası devam eden Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.



    İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kafilesi...
    Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk

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