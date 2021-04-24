Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine Antalyaspor maçıyla son veren Hatayspor, Konya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.



İLK 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guillherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi

HATAYSPOR: Munir, Billong, Santos, Popov, Katranis, Sackey, Aabid, Ribeiro, Kamara, Akintola, Boupendza

Galatasaray galibiyetinin ardından Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarından birer puan toplayabilen Hatayspor'u, Antalyaspor galibiyeti rahatlattı. Bordo-beyazlı ekibin şimdi tek hedefi, Konyaspor maçını da kazanıp çıkışını sürdürebilmek.

Yoğun fikstürün yaşandığı bu dönemde Teknik Direktör Ömer Erdoğan, oyuncularıyla sık sık toplantılar yaparak motive etmeye çalışıyor.

Öte yandan Hatayspor'da kart cezalısı Mame Diouf Konya kafilesinde yer almazken, sakatlığı devam eden Selim Ilgaz da forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 34 maçta aldığı 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 53 puanla 6. sırada yer alıyor. Hatay ekibi bu karşılaşmalarda 57 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başladı. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.