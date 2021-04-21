Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, gol yollarındaki önemli isimlerinin eksiklikleri ile sarsılmıştı. Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı golcü oyuncusu Mostafa Mohamed de corona virüse yakalanmıştı.
Galatasaray, 14 Nisan'da bir oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve aynı gün içinde Mostafa Mohamed de paylaşımıyla bunu duyurmuştu.
Futbolcuların 10 günlük zorunlu bir karantina süresi bulunmakta ve bu nedenle Mostafa Mohamed, Göztepe maçı sonrasında Trabzonspor ile oynanacak mücadelede de takımıyla birlikte olamayacak.