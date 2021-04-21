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    • Spor
    • 21.04.2021 15:56
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    • 21.04.2021 15:56
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    ne zaman sahalara dönecek? İşte lı yıldızın son durumu

    Şampiyonluk yarışını sürdüren 'da e yakalanan Mısırlı golcü 'in son durumu belli oldu. Yıldız ismin testinin negatife dönmesi durumuna Antalya maçında sahada olacağı öğrenildi.

    Mohamed ne zaman sahalara dönecek? İşte son durum

    Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, gol yollarındaki önemli isimlerinin eksiklikleri ile sarsılmıştı. Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı golcü oyuncusu Mostafa Mohamed de corona virüse yakalanmıştı.

    Galatasaray, 14 Nisan'da bir oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve aynı gün içinde Mostafa Mohamed de paylaşımıyla bunu duyurmuştu.

    Futbolcuların 10 günlük zorunlu bir karantina süresi bulunmakta ve bu nedenle Mostafa Mohamed, Göztepe maçı sonrasında Trabzonspor ile oynanacak mücadelede de takımıyla birlikte olamayacak.

        ANTALYA MAÇINDA OYNAYABİLİR
        Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in de karantina süresi, Antalyaspor maçına kadar bitmiş olacak ve oyuncunun yapılacak son testinde negatif sonuç alınması durumunda Antalyaspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.

        Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 11 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 6 gol ile takımına önemli katkı sağlamıştı.

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        Haberler Spor Mostafa Mohamed ne zaman sahalara dönecek? İşte Galatasaraylı yıldızın son durumu