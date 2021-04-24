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    • 24.04.2021 11:47
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    • 24.04.2021 12:03
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    Son dakika: 'de başkanlık seçim tarihi açıklandı!

    Son dakika haberine göre Yüksek Divan Kurulu Toplantısı corona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, başkanlık seçim tarihini açıkladı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.

    Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi açıklandı

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, corona virüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti.

    Kulübün tüzüğü gereğince bu toplantıda yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi ise conora virüs salgını sebebiyle alınan idari kararlar doğrultusunda gelecek yıla ertelenmişti.

    VEFA KÜÇÜK: GÖREVİ SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM
    Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, corona virüs salgını sebebiyle yaşanan olumsuzluklara değindi.

        Nisan ayında yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimini ertelemek zorunda kaldıklarını dile getiren Vefa Küçük,"3 bin 200 üye sayasından aidatını ödeyen 2 bin 735 yüksek divan kurulundaki arkadaşımızın katılım hakkı olması sebebiyle YDK seçimini yönetimimiz pandemi koşullarından dolayı erteledi. İnşallah normal şartlara döndüğümüzde kulübümüzdeki herşey normale dönecektir. Yüksel Günay'ın vefatıyla birlikte 6'ncı kişi olarak ben 2014 yılından itibaren 7 senedir yüksek divan kurulu başkanlığını şan, şeref ve gururla ifa ettim. Gelecek zaman içinde her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimde Allah sağlık verirse yeniden bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.

        SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU
        Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 29-30 Mayıs 2021'de seçim yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı halde seçim 5-6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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