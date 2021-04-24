Nisan ayında yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimini ertelemek zorunda kaldıklarını dile getiren Vefa Küçük,"3 bin 200 üye sayasından aidatını ödeyen 2 bin 735 yüksek divan kurulundaki arkadaşımızın katılım hakkı olması sebebiyle YDK seçimini yönetimimiz pandemi koşullarından dolayı erteledi. İnşallah normal şartlara döndüğümüzde kulübümüzdeki herşey normale dönecektir. Yüksel Günay'ın vefatıyla birlikte 6'ncı kişi olarak ben 2014 yılından itibaren 7 senedir yüksek divan kurulu başkanlığını şan, şeref ve gururla ifa ettim. Gelecek zaman içinde her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimde Allah sağlık verirse yeniden bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.