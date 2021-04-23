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    • Spor
    • 24.04.2021 01:58
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    • 24.04.2021 01:59
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    , 'nden ayrılanların 150 milyon avro tazminat ödeyeceğini iddia etti

    dergisi girişimine imza atan futbol takımlarının bu girişimden ayrılmaları durumunda en az 150 milyon avro tazminat ödemek durumunda kalacaklarını öne sürdü.

    Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmak kolay değil

    'nin kuruluş sözleşmesini elinde bulunduran dergideki haberde girişime imza atan takımların ayrılmasının zorlaştırılması için bir takım maddelerin bulunduğu vurgulandı.

    Sözleşmeye göre girişime imza atan takımların 23 yıl oynama taahhüdünde bulundukları belirtildi.

    AYRILMAK İSTEYENLER BUNLARLA KARŞILAŞACAK

    167 sayfalık sözleşmenin 33. maddesine göre bankası 'den 3,5 milyar avroluk bir başlangıç kredisi almak için 23 yıllık bir taahhüt verilmesi gerektiği ifade edilen haberde, bu nedenle girişimden ayrılmak isteyen takımların "önemli ve telafisi mümkün olmayan ekonomik, itibar ve örgütsel hasara" neden olacağına işaret edildi.

    Sözleşmeye göre bir kulübün Avrupa i'nden en erken üç sezon sonra ayrılmasına izin verilebileceği bunun için de son Süper Lig sezonundan elde ettiği gelirin yarısını geri ödemek zorunda kalması, buna ek olarak da en az 150 milyon avro tazminat ödemesi gibi şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

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    Haberler Spor Der Spiegel, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılanların 150 milyon avro tazminat ödeyeceğini iddia etti