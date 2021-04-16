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    yaptı satıyor! Sportif başarı gelmedi eldekiler de bir bir elden uçuyor

    'de Eski Başkan 'ın 'Kulübün tapulu malı olsun' diyerek Sarı-Lacivertliler'e maaliyet fiyatına kazandırdığı 8 villa ve 'de alınan 1 dairenin tarafından satıldığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı villalarda önceden yabancı futbolcular ikamet ediyordu. 8 villa sonra ciddi gelir karlışığında kiraya verilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 8 villa ve 1 daireyi 38 milyon liraya sattığı öğrenildi.

    Mirasyedi

    Fenerbahçe'de Eski Başkan 'ın 'Kulübün tapulu malı olsun' diyerek Sarı-Lacivertliler'e maaliyet fiyatına kazandırdığı 8 villa ve 'de alınan 1 dairenin tarafından satıldığı ortaya çıktı.

    Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı villalarda önceden yabancı futbolcular ikamet ediyordu. 8 villa sonra ciddi gelir karlışığında kiraya verilmişti. Başkanı Ali Koç'un 8 villa ve 1 daireyi 38 milyon liraya sattığı öğrenildi.

    üyesi r Divan Kurulu'na bir yazı yazarak bu satışın usulsüz olduğunu bildirdi. Kulübe ait olan taşınmazların genel kurul kararı olmadan satılması da ayrı bir tartışmaya neden oldu.

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    Haberler Spor Aziz Yıldırım yaptı Ali Koç satıyor! Sportif başarı gelmedi eldekiler de bir bir elden uçuyor