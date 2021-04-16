Fenerbahçe'de Eski Başkan Aziz Yıldırım'ın 'Kulübün tapulu malı olsun' diyerek Sarı-Lacivertliler'e maaliyet fiyatına kazandırdığı 8 villa ve Suadiye'de alınan 1 dairenin Ali Koç tarafından satıldığı ortaya çıktı.

Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı villalarda önceden yabancı futbolcular ikamet ediyordu. 8 villa sonra ciddi gelir karlışığında kiraya verilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 8 villa ve 1 daireyi 38 milyon liraya sattığı öğrenildi.

Divan Kurulu üyesi Necdet Ronabar Divan Kurulu'na bir yazı yazarak bu satışın usulsüz olduğunu bildirdi. Kulübe ait olan taşınmazların genel kurul kararı olmadan satılması da ayrı bir tartışmaya neden oldu.