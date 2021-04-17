Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesine CHP'nin başını çektiği bir grup asılsız iddialarla karşı çıkıyor.
Geçtiğimiz günlerde de 104 emekli amiral Montrö Sözleşmesi bahanesiyle Kanal İstanbul'u da hedef alarak darbe imalı bir bildiri yayınladı.
Amirallerin darbe imalı bildirisi sıcaklığını korurken Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'den tepki çeken bir hareket geldi
PROJE KARŞITI REKLAMLAR
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin dış bölümünde yer alan ekranlarda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul karşıtı reklamların yayınlandı.