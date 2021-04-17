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    • 18.04.2021 00:20
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    stadında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam sonrası 'a tepki: Amacı Fenerbahçe değil

    Başkan Erdoğan'ın haym dediği Kanal İstanbul projesine 'nin başını çektiği muhalefet asılsız iddialarla karşı çıkarken yönetimindeki 'den tepki çeken bir hareket geldi. Takımın stadının dış bölümünde yer alan ekranlarda 'nin Kanal İstanbul karşıtı reklamları yer aldı. Bazı taraftarlar duruma tepki gösterirken Ali Koç'un amacının Fenerbahçe olmadığı dile getirildi.

    takvim.com.tr
    Koç yine siyasete müdahale peşinde

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesine CHP'nin başını çektiği bir grup asılsız iddialarla karşı çıkıyor.

    Geçtiğimiz günlerde de 104 emekli amiral Montrö Sözleşmesi bahanesiyle Kanal İstanbul'u da hedef alarak darbe imalı bir bildiri yayınladı.

    Amirallerin darbe imalı bildirisi sıcaklığını korurken Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'den tepki çeken bir hareket geldi

    KANAL İSTANBUL İSTANBUL ÜZERİNDEN SİYASETE MÜDAHALE ÇABASI
    Daha önce de İstanbul Sözleşmesi üzerinden siyasete müdahale etmeye çalışan Koç yönetimindeki Fenerbahçe bu kez de Kanal İstanbul'u hedef aldı.

    PROJE KARŞITI REKLAMLAR
    Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin dış bölümünde yer alan ekranlarda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul karşıtı reklamların yayınlandı.

        TEPKİLER GELDİ
        Sosyal medyada bazı taraftarlar ve kullanıcılar tarafından duruma tepki gösterildi. Kullanıcılar, "Futbolu Siyasete Karıştırmayın!" dedi.

        "KOÇ'UN AMACI FENERBAHÇE DEĞİL"
        Bir vatandaş da "Ali Koç'ta amacın Fenerbahçe olmadığı intibası bende hep olmuştur.İstanbul sözleşmesinde Fenerbahçenin resmi sitesinde yapmış olduğu açıklama, kanal İstanbul ve Fenerbahçe ne alakası var." ifadeleriyle tepki gösterdi.

        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
        Konuya ilişkin Fenerbahçe'den açıklama geldi.

        Açıklama şu şekilde:

        "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin dış bölümünde yer alan LED ekranlardaki bir video ile ilgili bu akşam sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığını takip ettik.

        2011 yılı itibarıyla stadımızda yer alan iki büyük LED ekranın her saat başı 15 dakikalık kullanım hakkı; genel kullanım sözleşmesi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.

        Geçmişte başlamış, uzun yıllardır da devam eden bu uygulama gereğince; ilgili dakikalarda kullanılan video ya da görsel içeriklerin, kulübümüzle, kulübümüzün hiçbir süreci ile bir bağlantısı ve ilgisi bulunmamaktadır, bahsi geçen video da İBB TV'ye ait bir içeriktir.

        Konuyu kamuoyunun bilgisine sunuyor;

        bu vesile ile bugün de olduğu gibi mütemadiyen Kulübümüzü siyasetle ilişkilendirmeye çalışanları şiddetle kınadığımızı vurgulamak istiyoruz.

        Fenerbahçe Spor Kulübü"

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