FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

"Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin dış bölümünde yer alan LED ekranlardaki bir video ile ilgili bu akşam sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığını takip ettik.

2011 yılı itibarıyla stadımızda yer alan iki büyük LED ekranın her saat başı 15 dakikalık kullanım hakkı; genel kullanım sözleşmesi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.

Geçmişte başlamış, uzun yıllardır da devam eden bu uygulama gereğince; ilgili dakikalarda kullanılan video ya da görsel içeriklerin, kulübümüzle, kulübümüzün hiçbir süreci ile bir bağlantısı ve ilgisi bulunmamaktadır, bahsi geçen video da İBB TV'ye ait bir içeriktir.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunuyor;

bu vesile ile bugün de olduğu gibi mütemadiyen Kulübümüzü siyasetle ilişkilendirmeye çalışanları şiddetle kınadığımızı vurgulamak istiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"