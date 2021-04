Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kayserispor maçı sonrası konuştu: Bizim maçlarda rakip oyuncular neden atılmıyor

"DÖRDÜNCÜ HAKEM AT DİYOR, CÜNEYT HOCA ATMIYOR"

"Biz kimseyi eksik düşünmüyoruz. Beşiktaş formasının giyen oyuncular sahaya çıkıyorsa eksik yoktu" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Ankaragücü maçında penaltıdan 2 tane yedik. Oyuncu ilk penaltıda kendisini Welinton'a takıp düşürüyor. İkincide pozisyon dışarda başlıyor. Burada VAR'ın devreye girmesi gerekmiyor mu? Aleyhimize olunca her şey devreye giriyor. Rakiplerimize sürekli yan top faulu çalıyor hoca. Seviyesi yüksek, yarı final yönetmiş, gözde hakemlerimizden birisi. Bizim de beğendiğimiz bir hakem, nasıl atmasın oyuncuyu. Halil Umut Meler'i veriyorsunuz, penaltıyı vermiyor. Oyuncuyu atmıyor. Dirsekler kart değil mi? Orada faulu çaldıysanız kartı vermek zorundasınız. Bu kuralı ben koymadım. Federasyonun kuralı. 50 metreden benim oyucumu atıyorsun Ersin'i. Önümüzde dördüncü hakem at diyor, atmıyor. Biz bunları nasıl anlayacağız. Kural değişiyor mu? Birilerinin gelip bize anlatması lazım. Şampiyonluğa giderken bir takıma bu kadar sıkıntı çıkartılmaz. Bıktık bunlardan. Ne yapalım konuşmayalım mı, geleceğimizi perişan mı edelim? Ben Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da son 5 maçta başarılar diliyorum. Onlarla bir derdimiz yok. Bize hemen kart gösteriyorsunuz, rakibimize neden göstermiyorsunuz. İnceleyin pozisyonlar. Böyle olmaz, böyle devam etmez. Sonrasında yapacağımız konuşmalar bunu 100 katı olur" şeklinde konuştu.