Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kayserispor maçı sonrası konuştu: Bizim maçlarda rakip oyuncular neden atılmıyor

Beşiktaş Süper Lig'in 37. haftasından Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın golleri N'Koudou(2) ve Ghezzal'dan geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.
Kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Yalçın, "2 haftadır kazanamıyorduk. Bugün galip gelerek biraz morallendik. Oyuncuların morali yerine gelmiş oldu. Oyuna baktığımız zaman sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımız vardı. Çıkıp kazandılar. Burada herkes formanın hakkını elinden geldiğinde vermeye çalışıyor. Alınan sonuç ve oynanan oyundan memnunuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hafta ortasında zor bir deplasman var. O maça konsantre olmaya çalışacağız" diye konuştu.
"RAKİPLER NEDEN KIRMIZI KART GÖRMÜYOR"
Kendi maçlarında rakip oyunculara neden kırmızı kart çıkartılmadığını soran Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartı yok mu merak ediyorum. 2'nci sarıdan atılması gerekenler neden atılmıyor. Özellikle soruyorum. Baksınlar, yanlış söylüyorsak özür dilerim. 4'üncü hakem atılması lazım diyor, Şampiyonla Ligi'nde UEFA'da maçlar yönetmiş Cüneyt Çakır atmıyor. Ankaragücü maçında, Kasımpaşa maçında yine atmadılar. Buna anlam veremedik. Bize birisi bunu açıklasın. Bizim maçlarda rakip oyuncular neden atılmıyor. Hem MHK'ya hem de federasyona soruyoruz. Bizim maçlarda neden kırmızı kart verilmiyor. O algı yapan yorumculara soruyoruz. Helal olsun diyorsunuz televizyonlarda. Biraz da bunları konuşun" ifadelerini kullandı.
"DÖRDÜNCÜ HAKEM AT DİYOR, CÜNEYT HOCA ATMIYOR"
"Biz kimseyi eksik düşünmüyoruz. Beşiktaş formasının giyen oyuncular sahaya çıkıyorsa eksik yoktu" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Ankaragücü maçında penaltıdan 2 tane yedik. Oyuncu ilk penaltıda kendisini Welinton'a takıp düşürüyor. İkincide pozisyon dışarda başlıyor. Burada VAR'ın devreye girmesi gerekmiyor mu? Aleyhimize olunca her şey devreye giriyor. Rakiplerimize sürekli yan top faulu çalıyor hoca. Seviyesi yüksek, yarı final yönetmiş, gözde hakemlerimizden birisi. Bizim de beğendiğimiz bir hakem, nasıl atmasın oyuncuyu. Halil Umut Meler'i veriyorsunuz, penaltıyı vermiyor. Oyuncuyu atmıyor. Dirsekler kart değil mi? Orada faulu çaldıysanız kartı vermek zorundasınız. Bu kuralı ben koymadım. Federasyonun kuralı. 50 metreden benim oyucumu atıyorsun Ersin'i. Önümüzde dördüncü hakem at diyor, atmıyor. Biz bunları nasıl anlayacağız. Kural değişiyor mu? Birilerinin gelip bize anlatması lazım. Şampiyonluğa giderken bir takıma bu kadar sıkıntı çıkartılmaz. Bıktık bunlardan. Ne yapalım konuşmayalım mı, geleceğimizi perişan mı edelim? Ben Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da son 5 maçta başarılar diliyorum. Onlarla bir derdimiz yok. Bize hemen kart gösteriyorsunuz, rakibimize neden göstermiyorsunuz. İnceleyin pozisyonlar. Böyle olmaz, böyle devam etmez. Sonrasında yapacağımız konuşmalar bunu 100 katı olur" şeklinde konuştu.