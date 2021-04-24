Beşiktaş-Kayserispor CANLI ANLATIM İZLE | BJK - Kayserispor canlı takip

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. En yakın rakibi ile arasında 3 puan fark kalan Beşiktaş, Kayserispor maçını kazanıp liderlik mücadelesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.