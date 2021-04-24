Beşiktaş-Kayserispor CANLI ANLATIM İZLE | BJK - Kayserispor canlı takip

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. En yakın rakibi ile arasında 3 puan fark kalan Beşiktaş, Kayserispor maçını kazanıp liderlik mücadelesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş-Kayserispor maçının canlı anlatımı için tıklayınız
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Gökhan, Ljajic, N'Koudou
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz, Lennon, Attamah, Muğdat, Emre, Henrique, Alibec
FORVET HATTINDA BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR
Beşiktaş, kritik haftaların yaşandığı dönemde forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor.
Siyah-beyazlı takımın santrforları Cenk Tosun, Larin ile Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle maçta görev alamayacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı. Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.