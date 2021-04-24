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    • Spor
    • 24.04.2021 18:11
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    • 24.04.2021 18:17
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    Beşiktaş-Kayserispor CANLI ANLATIM İZLE | BJK - Kayserispor canlı takip

    'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Hakem yönetiminde Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş-Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...

    Beşiktaş-Kayserispor | CANLI

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. En yakın rakibi ile arasında 3 puan fark kalan Beşiktaş, Kayserispor maçını kazanıp liderlik mücadelesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.


    Beşiktaş-Kayserispor maçının canlı anlatımı için tıklayınız

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Gökhan, Ljajic, N'Koudou

    Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz, Lennon, Attamah, Muğdat, Emre, Henrique, Alibec



    FORVET HATTINDA BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR
    Beşiktaş, kritik haftaların yaşandığı dönemde forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor.

    Siyah-beyazlı takımın santrforları Cenk Tosun, Larin ile Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle maçta görev alamayacak.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı. Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.
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