Uygun, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, altı maçtır takımın başında olduğunu ve oyuncuların çok iyi bir karakter ortaya koyduklarını belirtti.

"ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ OYNUYORUZ VE BUNUN ZORLUKLARINI BİLİYORUZ"

Zorlu süreçten bir nebze olsun çıkmayı başardıklarını ifade eden Uygun, "Devamında kalan maçlarda daha iyi bir performans sergileme mecburiyetimiz var. Takımımızda bazı sakatlıklar ve yaşanan süreci atlatmaya çalışıyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz ve bunun zorluklarını biliyoruz. Altı hafta güzel geçirdiğimiz süreci kalan haftalarda da sürdürerek, maç maç düşünüp başarma gayretinde olacağız. Rizespor taraftarının yüzünü güldüren, onların gururu olan bir takım olmaya devam ederiz." diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

İttifak Holding Konyaspor'un değerli bir camia olduğunu ve şehirle bütünleştiğini vurgulayan Uygun, "Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. İlhan Palut gibi genç ve idealist bir hocaları var. İyi bir kadroya sahipler ve deplasmanda iyi oynuyorlar. Zor bir maçı kendi evimizde kazanmak zorundayız. Devamlılığı sağlamak adına inşallah kazanan taraf olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda eksiklerin olduğunu ama ligin sıkışık periyotta devam ettiğini aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"Kimin oynadığı önemli değil. Yüreğini yetenekleri sahaya yansıtan her oyuncu o gün sahada olacak. Skoda'ya yeni antrenman belirledik. Donsah Ankaragücü maçında golden sonra sevinç yaşarken sakatlanmıştı. Sakatlıktan yeni döndü. Donsah'a gol attıktan sonra sevinmeyi yasakladık ama gol atmaya devam etmesini istedik. Abdullah Durak, Boldrin'in sakatlığı var. Sabo'nun tedavisi devam ediyor. Yasin Pehlivan kart cezalısı. Bunlar handikaplarımız. Biz bahanelerin arkasına sığınmayız. Eldeki kadro ile en iyisini yapmak zorundayız."