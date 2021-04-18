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    • 18.04.2021 18:55
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    UEFA'ya karşı kılıcı çektiler: , resmen kuruluyor

    , resmen kuruluyor... 6 Premier Lig takımının öncülük ettiği ve 12 takım arasında Almanya ile Fransa'dan ekip bulunmayan Avrupa Süper Ligi için kısa süre sonra resmi açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan yaşanan bu gelişmelerin ardından UEFA acil koduyla toplanma kararı aldı.

    Avrupa Süper Ligi resmiyet kazanıyor!

    Avrupa'nın 12 dev kulübü, uzun süredir konuşulan Avrupa Süper Ligi'ni kuracaklarını açıklamaya hazırlanıyor. UEFA'nın yarın yapacağı kritik toplantı öncesinde yaşanan bu gelişme futbol kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yaşattı.

    UEFA'nın yapacağı kritik toplantı öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi reformunu açıklamaya hazırlanan UEFA, 12 Avrupa kulübünün Avrupa Süper Ligi'nin kurulacağını açıklayacağı haberlerinin ardından acil toplanma kararı aldı.



    Avrupa Süper Ligi'ni destekleyen takımlar şöyle;

    Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan, Juventus.



    FRANSA VE ALMANYA'DAN TAKIM YOK
    Fransız ve Alman kulüpleri ise UEFA'ya yakın bir tavır sergilediler ve bu organizasyonda olmak istemediklerini bildirdi.

    12 kulüp, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklarsa UEFA 12 kulübü de 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna dahil etmeyecek.



        SON DAKİKA MEN KARARI
        Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan kulüpler yerel ligler, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecek.

        UEFA, Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimlerinden açıklamada "Hem hukuki hem de sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz. Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda birkaç kulübün çıkarına dayanan bir proje. Bunun olmasını önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

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