



FRANSA VE ALMANYA'DAN TAKIM YOK

Fransız ve Alman kulüpleri ise UEFA'ya yakın bir tavır sergilediler ve bu organizasyonda olmak istemediklerini bildirdi.

12 kulüp, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklarsa UEFA 12 kulübü de 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna dahil etmeyecek.