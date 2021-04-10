Süper Lig'in 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Saat 16.00'da başlayan mücadele 0-0 sona ererken Trabzonspor'un zirveye yaklaşma hedefi başarıyla sonuçlanmadı.
Karşılaşma sonucunda bordo-mavili ekip puanını 58'e çıkartarak 4'üncü sırada kaldı. Çaykur Rizespor ise 36 puana yükseldi.
TRABZONSPOR BERABERLİĞE BAĞLADI
Trabzonspor ligde çıktığı son üç maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu sezon ilk kez üst üste üç maçtan da beraberlikle döndü.
Trabzonspor en son 2018-19 sezonunun ilk yarısında üç maç üst üste berabere kalmıştı.
5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın ekibi bu maçlarda 1 galibiyet alırken 4 kez berabere kaldı.
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İLK YARIDAN NOTLAR
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.
35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.
38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
47'nci dakikada Djaniny ceza sahasına girdikten sonra sağ kanattan şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
52'nci dakikada Baiano sağ kanattan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla yandan dışarıya çıktı.