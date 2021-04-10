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    • 10.04.2021 18:08
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    'de kazanan yok! ( 0-0 spor MAÇ SONUCU / ÖZET)

    ’in 34’üncü haftasında spor deplasmanda Çaykur spor ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor'da Vitor Hugo 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Rize'de kazanan yok!

    Süper Lig'in 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Saat 16.00'da başlayan mücadele 0-0 sona ererken Trabzonspor'un zirveye yaklaşma hedefi başarıyla sonuçlanmadı.

    Karşılaşma sonucunda bordo-mavili ekip puanını 58'e çıkartarak 4'üncü sırada kaldı. Çaykur Rizespor ise 36 puana yükseldi.

    TRABZONSPOR BERABERLİĞE BAĞLADI
    Trabzonspor ligde çıktığı son üç maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu sezon ilk kez üst üste üç maçtan da beraberlikle döndü.

    Trabzonspor en son 2018-19 sezonunun ilk yarısında üç maç üst üste berabere kalmıştı.

    5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın ekibi bu maçlarda 1 galibiyet alırken 4 kez berabere kaldı.



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    İLK YARIDAN NOTLAR
    Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

    24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

    31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

    35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

    38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

    Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
    47'nci dakikada Djaniny ceza sahasına girdikten sonra sağ kanattan şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

    52'nci dakikada Baiano sağ kanattan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla yandan dışarıya çıktı.




        56'ncı dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in kaleye gönderdiği topu Uğurcan uçarak kontrol etmeyi başardı.

        57'nci dakikada Abdulkadir'in sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden ön direğe çıkardığı pası Djaniny gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

        58'inci dakikada sağ kanattan Yusuf'un penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Djaniny'in kafa vuruşunda Tarık son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        84'üncü dakikada Baker'ın uzaktan kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarıya çıktı.

        86'ncı dakikada Hugo Michalak'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.

        90+1'inci dakikada Djokovic'in uzaktan kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

        Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.



        ÇAYKUR RİZESPOR'DA İLK 11'DE 7 FARKLI İSİM
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynanan Göztepe maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Uygun, kart cezalısı Gökhan'ın yerine Tarık, Meriah'ın yerine Selim, Melnjak'ın yerine İsmail, Tunay'ın yerine Samudio, Doğan'ın yerine Yasin, Sabo'nun yerine Skoda ve Fernando'nun yerine Boldrin'e görev verdi.

        AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, hücum hattında sakatlıkları bulunan Nwakaeme'nin yerine Yunus'a, Ekuban'ın yerine ise cezasını tamamlayıp takıma dönen Abdulkadir Parmak'a görev verdi.

        TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK
        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban ve Benik Afobe ile henüz sakatlığı yeni atlatan Kamil Ahmet Çörekçi, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.

        BERAT 4 MAÇ SONRA KADRODA
        Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sonraki 4 müsabakada forma giyemeyen Berat Özdemir, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve maç kadrosunda yer aldı.

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