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    • 18.04.2021 19:37
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    4-1

    'nin () 29. haftasında , sahasında 'i 4-1 yendi. 2 gol atan yine klasını konuşturdu...

    AA
    Dortmund Bremen'i rahat geçti

    Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada , 14. dakikada 'nın golüyle 1-0 öne geçti.

    Maçın 29. dakikasında Giovanni Reyna ile 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-siyahlılar, 34. (penaltıdan) ve 38. dakikalarda ile üst üste bulduğu iki golle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

    İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan , 87. dakikada Mats Hummels'in topu filelere göndermesiyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle puanını 49'a çıkararak 5. sırada yer alan Borussia Dortmund, 4. sıradaki 'un 4 puan gerisinde yer alarak gelecek sezon 'ne katılma umudunu korudu.

    Werder Bremen ise maç fazlasıyla 30 puanla 13. sırada bulunuyor.

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    Haberler Spor Borussia Dortmund 4-1 Werder Bremen