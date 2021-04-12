

EN SON 1988-89 SEZONU

Çaykur Rizespor, daha önce Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde 1988-89 sezonunda evinde üst üste 4 maçta kalesini gole kapatmıştı. Söz konusu sezonun 5'inci haftasında evinde Altay'a 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 7'nci haftada Samsunspor ile 0-0 berabere kalırken, 10'uncu haftada Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Aynı sezonun 12'nci haftasında Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 14'üncü haftada ise Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek iç sahada üst üstte 4 maçta kalesini gole kapatmıştı.