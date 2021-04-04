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    • Spor
    • 04.04.2021 Gazete
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    ’dan fark yedi kötü futbolu isyan ettirdi: Bu ne hal Aslan'ım!

    paramparça... deplasmanında 3-0 gibi ağır bir yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar’ın sergilemiş olduğu kötü futbolun yanı sıra takımın sahadaki ruhsuz tavırları taraftarları isyan ettirdi. Büyük bir çöküş içinde olan , “Nerede o eski Aslan” dedirtti.

    Galatasaray Hatay’dan fark yedi kötü futbolu isyan ettirdi: Bu ne hal Aslan'ım!

    Galatasaray paramparça... Hatayspor deplasmanında 3-0 gibi ağır bir yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar'ın sergilemiş olduğu kötü futbolun yanı sıra takımın sahadaki ruhsuz tavırları taraftarları isyan ettirdi. Büyük bir çöküş içinde olan Cimbom, "Nerede o eski Aslan" dedirtti.

    5 HAFTADA 11 PUAN KAYBETTİ
    Hatayspor yenilgisiyle birilkte son 5 lig maçında sahada 11 puan bırakan Sarı- Kırmızılılar, zirve yarışında da ağır bir yara aldı. Son 5 haftadaki kötü futbol ve kötü sonuçlar pahalıya patladı.

    ESKİYİ MUMLA ARATIYOR
    Kötü gidişin başlangıcı olan Ankaragücü maçı öncesi 8'de 8 yapan ve başkentteki yenilgiyle dibe vuran Sarı-Kırmızılılar, eski performansını mumla arattı. Taraftarını kahretti.

        BOUPENDZA 1 GÜNLE KAÇIRDI
        Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza'nın dün yapılan corona testi negatif çıktı. Hatay'ın teknik direktörü Ömer Erdoğan, 10 günlük izolasyon süresine 1 gün kaldığı için Boupendza'nın kadroda olmadığını açıkaldı.

        BU YENİLGİNİN HİÇBİR İZAHI YOK
        Fatih Terim'in cezası sebebiyle Hatay maçında G.Saray'ın başında yer alan Levent Şahin, alınan yenilgiden ötürü çok üzgün olduklarını söyledi. Şahin, "Bu maçın izahı yok. Bu maçtan sonra özeleştiri yapıp buradan ne tür dersler çıkaracağız, bunları değerlendireceğiz." diyerek öz eleştiride bulundu.

        CİMBOM'UN İTİRAZI VAR!
        Galatasaraylı oyuncular, Hatayspor maçının ilk yarısında Kamara'nın Şener'e tokat attığını savunarak pozisyonda kırmızı kart bekledi. Hakem bu pozisyonda kartına başvurmazken, VAR da devreye girmedi. 2. yarıda ise Popov'un Onyekuru'ya faulü sonrası gördüğü kırmızı kartta G.Saraylılar, pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu savundu.


            İRFAN CAN'DAN ŞAHİN'E GÖNDERME
            Levent Şahin, coronaya yakalanan oyuncular için "İki oyuncumuzu düğünde kaybettik" dedi. F.Bahçeli İrfan Can ise eski futbolcu Yalçın Ayhan'ın, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular Hepsinin sebebi İrfan Can'ın düğünü" tweetini beğendi.
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