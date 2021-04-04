Galatasaray Hatay’dan fark yedi kötü futbolu isyan ettirdi: Bu ne hal Aslan'ım!

Galatasaray paramparça... Hatayspor deplasmanında 3-0 gibi ağır bir yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar'ın sergilemiş olduğu kötü futbolun yanı sıra takımın sahadaki ruhsuz tavırları taraftarları isyan ettirdi. Büyük bir çöküş içinde olan Cimbom, "Nerede o eski Aslan" dedirtti.
5 HAFTADA 11 PUAN KAYBETTİ
Hatayspor yenilgisiyle birilkte son 5 lig maçında sahada 11 puan bırakan Sarı- Kırmızılılar, zirve yarışında da ağır bir yara aldı. Son 5 haftadaki kötü futbol ve kötü sonuçlar pahalıya patladı.
ESKİYİ MUMLA ARATIYOR
Kötü gidişin başlangıcı olan Ankaragücü maçı öncesi 8'de 8 yapan ve başkentteki yenilgiyle dibe vuran Sarı-Kırmızılılar, eski performansını mumla arattı. Taraftarını kahretti.