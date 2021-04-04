Galatasaray Hatay’dan fark yedi kötü futbolu isyan ettirdi: Bu ne hal Aslan'ım!

Galatasaray paramparça... Hatayspor deplasmanında 3-0 gibi ağır bir yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar'ın sergilemiş olduğu kötü futbolun yanı sıra takımın sahadaki ruhsuz tavırları taraftarları isyan ettirdi. Büyük bir çöküş içinde olan Cimbom, "Nerede o eski Aslan" dedirtti.