Hatayspor - Galatasaray CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı anlatım

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.
Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Feghouli, Mostafa