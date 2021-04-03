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    • 03.04.2021 18:17
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    Hatayspor - Galatasaray CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı anlatım

    'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Hatayspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Hatayspor - Galatasaray | CANLI

    Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

    Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.



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    HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

    Hatayspor:     Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf

    Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Feghouli, Mostafa



        MAÇ ÖNÜ NOTLAR

        2. RANDEVU
        Hatayspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmıştı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

        DEPLASMAN KARNESİ
        Galatasaray ligde deplasmanda bu sezon 15 karşılaşmaya çıktı. Cimbom 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. Aslan bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son dış saha müsabakasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.



        LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 61 golle, 63 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyor.



        FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI
        Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. Haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi. Galatasaray'ın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.

        3 FUTBOLCU CEZALI
        Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 3 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören DeAndre Yedlin ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao ve Christian Luyindama mücadelede yer alamayacak.
        Milli takım kampında ve kamp sonrası yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlanan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programı devam ediyor. Sakatlığı devam eden Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor karşılaşmasında yer alamayacak.



            BABEL VE ETEBO SINIRDA
            Galatasaray'da iki futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Ryan Babel ile Oghenekaro Etebo, Hatayspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. İki futbolcu cezalı olması halinde Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.
            Marcao ve Christian Luyindama'nın kart cezalarından dolayı sarı-kırmızılıların bu bölgede görev verebileceği iki futbolcu yer alıyor. Hatayspor karşısında defansın ortasında deneyimli futbolcu Ryan Donk'un yanı sıra Nijeryalı genç futbolcu Valentine Ozornwafor'un oynaması bekleniyor.
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