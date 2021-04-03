Hatayspor - Galatasaray CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı anlatım





MAÇ ÖNÜ NOTLAR

2. RANDEVU

Hatayspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmıştı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray ligde deplasmanda bu sezon 15 karşılaşmaya çıktı. Cimbom 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. Aslan bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son dış saha müsabakasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.