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    • 04.04.2021 09:22
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    'da dikkat çeken istatistik! O isim varsa kaybediyor

    deplasmanda Hatay'a boyun eğerken, şampiyonluk yarışından da adeta koptu. Karşılaşma sonrası ise dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

    Dikkat çeken istatistik! O isim varsa kaybediyor

    Süper Lig'in 32. haftasında , Hatay deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım lider Beşiktaş'la aradaki puan farkını kapatmak için çıktığı mücadeleden 3-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını üzdü.

    Galatasaray'da, Hatayspor karşısında performansı eleştirilen isimlerden biri de Etebo oldu. Etebo, bir maçta daha ön liberoda Taylan Antalyalı'yı mumla arattı. Hatayspor'un skoru 2-0'a taşıyan golünde Ribeiro'yu bomboş bırakan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 6 yenilgi ve 5 galibiyet gördü. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Etebo ile yüzde 54 maç kaybetme istatistiğine sahip...

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    Haberler Spor Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! O isim varsa kaybediyor