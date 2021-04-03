Aslan Hatay'da ağır yaralı... Süper Lig'de son puan durumu | 2020/21 sezonu son durum

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla başladı. Günün ilk mücadelesinde Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. 16.00 seansında oynanan maçlarda ise Sivasppor ile Trabzonspor 0-0 berabere kalırken, Çaykur Rizespor - Karagümrük maçı da golsüz eşitlikle sona erdi. Günün kapanış maçında ise Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Aaron Boupendza'sız Hatayspor, bugün rakibi Galatasaray'ı 10 kişi kalmasına rağmen 3-0 gibi farklı bir skorla yenmesini bildi. Süper Lig'de puan durumu haberimizde...

03.04.2021 21:32 - Son Güncelleme: 03.04.2021 21:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





