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    • 03.04.2021 20:36
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    : için facia olabilir

    yorumcusu , - maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Böyle devam ederse ikinci yarı Galatasaray için facia olabilir" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray için facia olabilir


    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.



    "GALATASARAY İÇİN FACİA OLABİLİR"
    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2-0 biten ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray açısından böyle devam ederse ikinci yarı facia olabilir" dedi.



    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

    18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.



        21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

        29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0



        36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.
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