Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.
"GALATASARAY İÇİN FACİA OLABİLİR"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2-0 biten ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray açısından böyle devam ederse ikinci yarı facia olabilir" dedi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.
18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.