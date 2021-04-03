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    • Spor
    • 03.04.2021 Gazete
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    'ye müjdesi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'nin, ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu , dün bireysel idmanlara başladı. Dün takımdan ayrı düz koşu gerçekleştiren Mesut'un kısa süre içinde hazır hale geleceği öğrenildi. Yıldız ismin sahalara dönüşü teknik heyette sevinç yarattı.

    Fener’e Mesut Özil müjdesi

    Fenerbahçe'nin, Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu Mesut Özil, dün bireysel idmanlara başladı. Dün takımdan ayrı düz koşu gerçekleştiren Mesut'un kısa süre içinde hazır hale geleceği öğrenildi. Yıldız ismin sahalara dönüşü teknik heyette sevinç yarattı.

    KANARYA'DA MORALLER POZİTİF
    Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde moraller tavan yapmış durumda... Son yapılan coronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmaması başta teknik sorumlu Emre Belözoğlu olmak üzere yönetimi de sevindirdi.

    ELJİF ELMAS 40 MİLYON EURO DEĞERİNDE!
    Napoli'nin     yıldızı Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi açıklamalar yaptı. Dev kulüplerin Eljif'in peşinde olduğunu belirten Gardi, "Onun değeri 40 milyon Euro" dedi. Kanarya'nın bir dahaki transferden 1.5 milyon Euro alma hakkı var

        GEDSON'UN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!
        Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'in form durumuyla ilgili Fatih Terim'den sürekli bilgi alıyor.

        TERİM'SİZ KAYIPLARDA
        Cimbom         bu sezon teknik direktör Fatih Terim'siz 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın kulübede olmadığı ilk 2 maçını kazansa da sonraki 2 maçta sıkıntı yaşadı. Bu süreçte Fraport TAV Antalyaspor karşısında 2 puan bırakmış, İttifak Holding Konyaspor'a ise mağlup olmuştu. Hatay deplasmanında Terim'in olmayışı Sarı-Kırmızılı taraftarları da endişelendiriyor.

        RYAN BABEL VE ETEBO SINIRDA
        Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Babel ile Etebo, Hatayspor karşısında kart görürse Karagümrük maçında görev alamayacak.

            MİLLİ TAKIM'DA VAKA SAYISI 13!
            Milli Takım'da son olarak Kenan Karaman ve Zeki Çelik'in testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Milli Takım kadrosuna çağrılan 28 futbolcudan 13'ü Covid'e yakalandı. Testleri negatif çıkanların çoğu daha önce hastalığı geçirmiş futbolcular. Neredeyse tüm takım kampta hastalandı.

            FENERBAHÇE'NİN ŞANSSIZ GECESİ
            THY Euroleague'de playoff'u garantileyen Fenerbahçe Beko, 33. hafta maçında sahasında Barcelona'ya 82-73 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 13. kez sahadan yenik ayrıldı. Lider Barcelona ise 24. galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncusu Vesely'nin sakatlanmasıyla bir büyük şok daha yaşadı. Vesely'nin durumu bugün netleşecek.

            DEĞİL KONYA, R.MADRİD GELSE YİNE KAZANMALIYIZ
            Erzurumspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Konyaspor maçı ile ilgili konuştu. Sahaya mutlak 3 puan ile çıkacaklarını ifade eden Vural, "Değil Konyaspor, Real Madrid gelse yine de kazanmalıyız" dedi. Öte yandan Vural, son 10 maçta 30 puan hedeflediklerini söyledi.

                G.BİRLİĞİ'NDE 1 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF
                G.Birliği'nde 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Galatasary Kadın Basketbol Takımı'nda ise 5 oyuncuda virüse rastlandı.

                UĞURCAN GİTMEK İSTEMEDİ
                Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon başında gelen teklifler sonrası kaleci Uğurcan'ın takımdan ayrılmak istemediğini söyledi. Ağaoğlu, "Yeni teklifler ise beklentilerimize uygun" dedi.

                FIRTINA 14 SİVAS ISE 8 KEZ KAZANDI
                Bugün                 karşı karşıya gelecek iki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

                    BİR KÖTÜ HABER DE MENSAH'TAN GELDİ
                    Kasımpaşa maçı öncesi büyük bir kadro sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'a Mensah'tan da kötü haber geldi. Yapılan açıklamada, "Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir" denildi.

                    KASIMPAŞA: HAKEM ETKİLENMESİN!
                    Yarın Beşiktaş'la karşılaşacak olan Kasımpaşa'dan da açıklama geldi. Açıklamada, "Hakem tartışmalarının maça etki etmemesi tek temennimizdir" denildi.

                    LAS PALMAS LEMOS'U GERİ İSTİYOR
                    Sezonun                     en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Mauricio Lemos'un geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol basınına göre Las Palmas eski futbolcusunu kadrosuna katmak için sezon sonunda teklif yapacak.

                        FENER'DEN SÜRPRİZ ATAKAN HAMLESİ
                        Sadık'                        ın yerine yerli bir stoper almayı düşünen Fenerbahçe'de Atakan Çankaya sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda serbest kalacak olan 22 yaşındaki yıldızla masaya oturacak.

                        ÜMİT ÖZAT'TAN FETÖ İFADESİ
                        Teknik direktör Ümit Özat son zamanlarda yaptığı açıklamalar sonrası FETÖ konusunda ifade vermek üzere emniyete çağrıldı. Özat, "Devletimizin davetine icabet ederek İstanbul Emniyeti Organize Şube Müdürlüğü'ne giderek FETÖ ile ilgili bildiklerimi anlattım" dedi.
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                        Haberler Spor Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)