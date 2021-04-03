ELJİF ELMAS 40 MİLYON EURO DEĞERİNDE!

Napoli'nin yıldızı Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi açıklamalar yaptı. Dev kulüplerin Eljif'in peşinde olduğunu belirten Gardi, "Onun değeri 40 milyon Euro" dedi. Kanarya'nın bir dahaki transferden 1.5 milyon Euro alma hakkı var