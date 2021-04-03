Fenerbahçe'nin, Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu Mesut Özil, dün bireysel idmanlara başladı. Dün takımdan ayrı düz koşu gerçekleştiren Mesut'un kısa süre içinde hazır hale geleceği öğrenildi. Yıldız ismin sahalara dönüşü teknik heyette sevinç yarattı.
KANARYA'DA MORALLER POZİTİF
Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde moraller tavan yapmış durumda... Son yapılan coronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmaması başta teknik sorumlu Emre Belözoğlu olmak üzere yönetimi de sevindirdi.
ELJİF ELMAS 40 MİLYON EURO DEĞERİNDE!
Napoli'nin yıldızı Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi açıklamalar yaptı. Dev kulüplerin Eljif'in peşinde olduğunu belirten Gardi, "Onun değeri 40 milyon Euro" dedi. Kanarya'nın bir dahaki transferden 1.5 milyon Euro alma hakkı var