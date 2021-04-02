



Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30'da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti.



Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.