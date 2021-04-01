TAM KADROYLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de maçın pazartesi olması dolayısıyla milli takımlardan dönen oyunculara birer günlük izin verildi. Herkes döndükten ve tüm testler negatif çıktıktan sonra sarı-lacivertliler yarın tüm takım halinde antrenman yapabilecek. Böylelikle Emre Belözoğlu, bilinen eksikler dışında hemen hemen tam kadroyla Fenerbahçe kariyerine başlamış olacak.