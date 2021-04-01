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    • 01.04.2021 12:15
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    SON DAKİKA: 'de vakalarda kritik gün! Kovid-19 testine girecekler

    Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında , Pazartesi günü sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde karantina süreleri bugün dolan 5 oyuncudan 4’ü, testleri negatif çıkması halinde pazartesi günü forma giyebilecek. 1’i ise sakatlığı bulunduğu için oynayamayacak. Sarı-lacivertli kulüp, personel ve futbolculara Ozan Tufan'ın düğününe katılabilmek için antikor şartı koymuştu. Kanında antikor olmayan hiçbir kulüp çalışanı ve oyuncu düğüne gidemedi.

    Fenerbahçe'de kritik gün!

    Fenerbahçe'de milli arada test sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcunun karantina süreleri bugün doluyor. Bu oyuncuların bugün veya yarın yeniden teste gireceği belirtildi.

    Negatif sonuç alınması halinde söz konusu isimlerden 4'ü antrenmana çıkabilecek. Ancak pozitif olan 1 futbolcu, sakatlığı da bulunduğu için Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

    TAM KADROYLA BAŞLAMAK İSTİYOR
    Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de maçın pazartesi olması dolayısıyla milli takımlardan dönen oyunculara birer günlük izin verildi. Herkes döndükten ve tüm testler negatif çıktıktan sonra sarı-lacivertliler yarın tüm takım halinde antrenman yapabilecek. Böylelikle Emre Belözoğlu, bilinen eksikler dışında hemen hemen tam kadroyla Fenerbahçe kariyerine başlamış olacak.



        OZAN'IN DÜĞÜNÜNE ANTİKOR ŞARTI!
        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Milli Takım dönüşü nişanlısı Rojin Haspolat'la dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda yapılan düğünde çiftin nikah şahitliğini başkan Ali Koç ve teknik direktör Emre Belözoğlu yaptı.

        Sarı-lacivertli kulüp, personel ve futbolculara törene katılabilmek için antikor şartı koydu. Kanında antikor olmayan hiçbir kulüp çalışanı ve oyuncu düğüne gidemedi.

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