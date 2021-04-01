Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve golcüsü Burak Yılmaz ile yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı, özel açıklamalarda bulundu.
Fransa yolculuğu öncesinde konuşan milli futbolcular hedefin Avrupa Şampiyonası olduğunu vurguladı.
"9 PUAN OLMALIYDI AMA KÖTÜNÜN İYİSİYLE BİTİRDİK"
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda art arda oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkararak grubunda lider olmasını değerlendiren Burak Yılmaz, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, biz seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. Hocalarımız, oyuncular olarak biz çok üzüldük. Letonya maçındaki skoru hiç yaşamak istemezdik, herkesten özür dileriz. 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik diye düşünüyoruz" dedi.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"
2020 Avrupa Şampiyonası'nda rakipleri kadar şansları olduğunu belirten golcü oyuncu, "Avrupa Şampiyonası elemelerinde çok büyük bir başarı elde ederek son maçlar öncesi şampiyonaya katılmayı garantiledik. Bu, takımımıza çok büyük bir öz güven aşıladı. O maçların getirdiği öz güveni bu maçlarda da yaşadık. Tabii kötü geçen de bir Uluslar Ligi oldu. Her şeyi yapan biz olduk. İyi konsantre olduğumuz sürece her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var. Herkese saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.