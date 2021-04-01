

"PSG MAÇI FİNAL NİTELİĞİNDE"

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren 35 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü oynayacakları Paris Saint-Germain karşılaşması için ise şu yorumda bulundu: "PSG maçı final niteliğinde bir maç ama daha 9-10 hafta var. Kaybetmek istemiyoruz. Bizim için 9 günde 3 maç yorucu bir süreç oldu. 2.5 günde 1 maç oynadık. Biz iyi hazırlanıp o maça konsantre olacağız."



KRAL'DAN YUSUF YAZICI'YA: "ÜŞÜMESİN. O BİZE PSG MAÇINDA LAZIM!.."

Burak Yılmaz sözlerini tamamladıktan sonra "Yusuf üşümesin. O bize PSG maçında lazım!.." diyerek sözü ay-yıldızlılarda ve Lille'de birlikte forma giydiği arkadaşına bıraktı.